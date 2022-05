Base de clientes da Paysend nos EUA cresce 66% ano a ano

A demanda por transferências de dinheiro internacionais impulsiona o crescimento para mais de 500 mil clientes

MIAMI, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Paysend, uma FinTech global com 7 milhões de clientes, anunciou hoje que ampliou sua base de clientes nos EUA em um número impressionante de 66% nos últimos 12 meses, para mais de 500 mil. Esse crescimento foi impulsionado por recentes expansões do serviço de transferência de dinheiro internacional da Paysend nos EUA e na América Latina por meio de várias parcerias, incluindo Visa Direct, Mastercard Send®, Central Payments e MOVii.

Jairo Riveros, diretor de estratégia e diretor administrativo da América do Norte e América Latina da Paysend, declarou: "As nações latino-americanas e o Caribe registraram fluxos recordes de remessa no ano passado, com um aumento superior a 25%, de acordo com o Banco Mundial. À medida que mais e mais pessoas nos EUA e na América Latina precisam de serviços para ajudá-los a enviar recursos, a Paysend continua a expandir seus serviços de transferência internacional para incluir contas bancárias na América Latina e ajudar os clientes a permanecerem conectados e transferir dinheiro para seus amigos e familiares."

Em maio de 2021, a Paysend fechou uma rodada de investimento da Série B de 125 milhões de dólares, que permitiu à empresa expandir sua presença global e promover a inovação de produtos, permitindo que a Paysend acelerasse ainda mais sua trajetória de crescimento. Desde então, a Paysend fez parceria com serviços como Visa Direct, Mastercard Send e MOVii, um serviço de carteira móvel líder na Colômbia, expandindo os serviços de transferência internacional de dinheiro da Paysend para seus clientes dos EUA, principalmente na América Latina.

Nos últimos 12 meses, a operação da Paysend nos EUA atingiu uma série de marcos:

Nomeou Jairo Riveros como diretor geral dos Estados Unidos e da América Latina como um esforço para aumentar a presença da Paysend nas Américas.

como diretor geral dos Estados Unidos e da América Latina como um esforço para aumentar a presença da Paysend nas Américas. Fez parceria com a Visa Direct para permitir que os clientes da Paysend enviassem fundos para cartões Visa elegíveis em 107 países e territórios.

Ampliou sua parceria com a Mastercard Send, permitindo que os clientes dos EUA enviassem fundos diretamente para cartões de Mastercard elegíveis internacionalmente, incluindo para o México, Guatemala , República Dominicana, Honduras , El Salvador e Colômbia.

, República Dominicana, , e Colômbia. Uniu forças com a MOVii, um serviço líder de carteira móvel na Colômbia, para expandir os serviços de transferência internacional de dinheiro da Paysend para clientes dos EUA, principalmente para a América Latina.

Expandiu os serviços de transferência de dinheiro para contas bancárias da América Latina na Bolívia, Colômbia, Peru , Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile e Argentina , incluindo também transferências para carteiras móveis no Brasil, Chile e Argentina .

Riveros continuou: "Nosso crescimento no ano passado foi impactante não apenas para nós, mas também para nossa base de clientes internacionais. Por meio dos avanços da parceria do Paysend no mercado dos EUA e da América Latina, nos aproximamos de aumentar a inclusão financeira para os dois bilhões de pessoas desbancarizadas ou com acesso limitado a serviços bancários em todo o mundo."

Em abril de 2022, a Paysend abriu sua sede nas Américas em Miami. A mudança do provedor de pagamento internacional acolhe a reputação de Miami como a nova capital das FinTechs da América, com uma comunidade crescente de empresas de capital de risco e startups de FinTech se reunindo na região para aproveitar a proximidade com os mercados da América Latina, bem como uma afluência de excelentes talentos empresariais e tecnológicos.

Olhando para o futuro em 2022, a Paysend continuará sua expansão no setor de pagamentos internacionais com o próximo lançamento de seus serviços de transações internacionais ACH habilitados por meio de parceria com a Central Payments e seu Open*CP Fintech API Marketplace, uma das únicas verdadeiras plataformas de pagamentos bancários como serviço, alimentadas por um banco de pagamentos digitais em grande escala, opções de solicitação de pagamento e oportunidades de emissão de cartão para usuários em países selecionados.

Para saber mais sobre a Paysend ou para baixar o aplicativo Paysend na App Store ou no Google Play, acesse www.paysend.com.

SOBRE A PAYSEND

A Paysend é um ecossistema de pagamento global integrado de última geração que permite que consumidores e empresas paguem e enviem dinheiro on-line em qualquer lugar, de qualquer forma e em qualquer moeda. A Paysend está sediada no Reino Unido e tem alcance global. A empresa foi criada em abril de 2017 com uma missão clara de mudar a forma como o dinheiro é movimentado em todo o mundo. Atualmente, a Paysend oferece suporte à operabilidade de rede cruzada globalmente por meio da Mastercard, Visa, China UnionPay e ACH (câmara de compensação automatizada) local e de outros sistemas de pagamento, oferecendo mais de 40 métodos de pagamento para PMEs on-line.

A Paysend pode enviar dinheiro para mais de 150 países do mundo e já atraiu cerca de sete milhões de consumidores para sua plataforma. Como uma plataforma global de pagamentos de ponta a ponta, a Paysend conta com sua própria rede global de bancos e sistemas de pagamento internacionais e locais e tem parcerias com as principais redes internacionais de cartões Visa, Mastercard e China Union Pay como membro principal e processador certificado.

Para mais informações, acesse https://paysend.com.

