Basée sur VeChainThor, VeTrust a été adoptée par le gouvernement local chinois et permet à plus de 300 000 citoyens de retrouver une vie normale

Dans sa quête d'une gestion plus efficace des risques liés au COVID-19, le gouvernement local a utilisé la plateforme VeTrust pour visualiser le processus de gestion du risque d'infection pour toutes les zones administratives du district. Elle couvre un total de 95 communautés résidentielles et plus de 300 000 résidents (à partir de 2021), avec des preuves immuables et fiables de conformité à l'hygiène partagées quotidiennement en toute sécurité avec le gouvernement.

VeTrust fournit un cadre standardisé pour l'auto-évaluation de la gestion du risque infectieux, aidant ainsi les responsables communautaires dans leurs fonctions de gestion. Le niveau de préparation d'une communauté donnée sera évalué par un calcul pondéré, affiché visuellement sous forme de codes QR (vert - conformité, jaune - préparation, rouge - non-conformité). . Grâce au tableau de bord VeTrust, d'autres agents publics, tels que les équipes administratives, peuvent également accéder facilement aux données relatives à la mise en œuvre des normes de gestion des risques d'infection, de manière transparente et instantanée, et vérifier que la santé et la sécurité des résidents de la communauté sont préservées.

Grâce à la blockchain publique sécurisée et évolutive VeChainThor, le modèle d'application de VeTrust, qui combine blockchain et gouvernance administrative, est en mesure de garantir un niveau de santé et de sécurité plus élevé, ainsi qu'un environnement de vie meilleur et plus sûr pour les résidents de la communauté, renforçant ainsi le sentiment de sécurité, atténuant le risque épidémiologique et améliorant la qualité de vie.

Un avenir radieux

Alors que le monde continue de développer des « villes intelligentes », des applications telles que VeTrust créent un environnement réceptif à la technologie et ouvrent de nouvelles possibilités d'adoption et d'utilisation de la blockchain. En tant qu'élément de confiance déterminant pour les données, la blockchain a le pouvoir de changer fondamentalement le fonctionnement de la société, en supprimant les intermédiaires et les faussetés des vastes volumes de données créés quotidiennement. Le potentiel des données immuables et décentralisées est sans précédent et promet de provoquer des perturbations et des innovations à une échelle jamais vue depuis la naissance d'internet.

VeTrust est une preuve supplémentaire que la blockchain est bien plus qu'une technologie spéculative, théorique et abstraite. L'adoption et l'utilisation réelle de VeTrust par le gouvernement local de Suzhou révèle le potentiel de la blockchain en tant que puissant atout technologique et, par procuration, signale au monde que la blockchain VeChainThor est sécurisée, évolutive et prête à être déployée en tant que couche d'application commerciale.

Avec des années de développement dans de nombreux secteurs clés, VeChain continue de démontrer pourquoi elle aidera à mener la révolution de la blockchain publique et à déclencher l'adoption massive de la technologie dans le monde entier.

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise mondiale leader dans le domaine de la blockchain favorable aux entreprises qui vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins commerciaux.

L'entreprise propose VeChain ToolChain™, une plateforme SaaS basée sur la blockchain à code faible qui permet aux entreprises clientes de développer et de piloter rapidement la transformation numérique à l'échelle mondiale, permettant ainsi l'évolution d'un écosystème libre et distribué.

VeChain Technology est une entreprise pionnière des applications blockchain dans le monde réel, possédant des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Grâce à de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils de conformité professionnelle de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses grandes entreprises dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc. Site Internet : www.vechain.com

