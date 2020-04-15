Башенные краны и подъемники Zoomlion задействованы в строительстве хорватского "моста воссоединения"

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Zoomlion

Apr 15, 2020, 04:40 ET

СИЛЬВНО (SILVNO), Хорватия, 15 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Шесть башенных кранов T7020-12H (IL) и шесть строительных подъемников SC200EB (BWM-3S) от компании Zoomlion используются в ходе реализации крупнейшего на территории сегодняшней Хорватии строительного проекта - возведения морского Пелешацкого моста. По окончании строительства в 2021 году "мост воссоединения" станет прямой транспортной артерией между южным анклавом на полуострове Пелешац и остальной территорией Хорватии. 

Zoomlion's Tower Crane and Hoisting Machinery Joins Croatia's “Reunification Bridge” Project Over the Adriatic Sea
Zoomlion's Tower Crane and Hoisting Machinery Joins Croatia's “Reunification Bridge” Project Over the Adriatic Sea

Согласно проекту, Пелешацкий мост представляет собой шестипилонную вантовую конструкцию протяженностью 2,44 км, высотой 55 м и 285-метровыми пролетами. Его ширины в 21 м будет достаточно для организации движения транспорта в четыре полосы. 

Процесс проектирования и строительства моста сопряжен с рядом проблем, связанных с месторасположением объекта в регионе, где скорость ветра может достигать 41 м/с.  Рабочие условия на месте возведения моста также обуславливают высокий риск коррозии оборудования. Эти и другие трудности предъявляют строгие требования к ветровому сопротивлению, коррозионной устойчивости и стабильности применяемой строительной техники. 

"Мы гордимся тем, что наши краны и подъемники, обладающие надлежащими параметрами качества и производительности, а также прошедшие сертификацию на соответствие европейским стандартам ЕС, будут задействованы в реализации этого проекта, - прокомментировал технический руководитель проекта Zoomlion Ли Цзыян (Li Ziyang). -   На строительстве моста используются в общей сложности 12 единиц техники Zoomlion: по одному башенному крану и подъемнику установлено на каждом из шести пилонов мостового прогона".

Башенный кран T7020-12H (IL), задействованный в данном проекте, входит в число абсолютных "бестселлеров" Zoomlion. Средняя рабочая высота агрегата составляет 100 метров, а максимальная длина стрелы - 70 м. Максимальная грузоподъемность крана достигает 12 тонн, что делает его идеальным решением для подъема стальных балок, используемых при возведении пилонов.

Кран оснащен стандартным узлом с шиповым замком и поперечным сечением 2,2 м, что позволяет сократить объемы перемещения грузов, повышает стабильность конструкции и увеличивает рабочую высоту. 

"Принимая во внимания мощную ветровую нагрузку, мы разработали безопасный и износостойкий анкерный болт с двумя вспомогательными барами для каждого башенного крана", - пояснил г-н Ли.

Строительные подъемники SC200EB (BWM-3S) установлены на противоположных концах каждого пилона. Средняя операционная высота агрегатов составляет 50 м, номинальная грузоподъемность - 2 тонны, а скорость движения - 40 м/мин. Для дополнительной ветроустойчивости подъемники оборудованы специальными скользящими контактными источниками питания, повышающими стабильность их работы в сложных условиях.

Zoomlion Hoisting Machinery Branch Сo., Ltd. - крупнейший производитель башенных кранов, с 2009 года занимающий первое место в мире по доле отраслевого рынка. 

В 2019 году Zoomlion стала первой компанией, получившей 10 миллиардов юаней (1,43 миллиарда долларов США) на мировом рынке башенных кранов. 

25 декабря 2019 года состоялась презентация новой линейки башенных кранов W Series. За два часа после презентации компания получила свыше 300 заказов на поставку 6 600 изделий новой линейки общей стоимостью 5 млрд юаней (700 млн долл. США). 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155448/Zoomlion_s_Tower_Crane_and_Hoisting_Machinery_Joins_Croatia_s__Reunification_Bridge__Project_Over_th.jpg  

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www.zoomlion.com

SOURCE Zoomlion

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Башенные краны и подъемники Zoomlion задействованы в строительстве хорватского "моста воссоединения"

News provided by

Zoomlion

Apr 15, 2020, 04:40 ET