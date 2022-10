Bast Fibre Technologies Inc. consigue una inversión estratégica de Ahlström Capital

La inversión creará la mayor empresa de procesamiento y purificación de fibras de cáñamo especializadas del mundo

VICTORIA, BC, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), fabricante de la fibra de cáñamo sero™, ha anunciado hoy que ha cerrado una importante financiación estratégica con Ahlström Capital de Finlandia. BFT comenzará inmediatamente a trabajar para ampliar la capacidad de fabricación de fibra en sus instalaciones insignia de Estados Unidos en Lumberton (Carolina del Norte) y en sus instalaciones de la UE cerca de Düsseldorf (Renania del Norte-Westfalia).

Bast Fibre Technologies Inc. logo

Esta financiación permitirá a BFT producir más de 10.000 toneladas métricas de fibra de cáñamo sero™ al año para 2023 y hasta 50.000 toneladas métricas al año para el año 2026.

"Las empresas de tejido no tejido, los convertidores y las principales empresas de bienes de consumo están buscando opciones viables de fibras naturales para lograr sus iniciativas de sostenibilidad corporativa a medida que se alejan de los sintéticos", afirmó Jim Posa, consejero delegado de BFT. "El mercado de las fibras naturales está preparado para un rápido crecimiento, y esta financiación altamente estratégica ayudará a BFT a consolidar su posición y a acelerar aún más su expansión para satisfacer la creciente demanda de fibras libres de árboles y de plástico."

"Según la industria de los tejidos no tejidos se aleja de los plásticos, creemos que habrá un crecimiento exponencial en el mercado de las fibras naturales. Como inversor responsable con una mentalidad estratégica a largo plazo, buscamos invertir en empresas centradas en soluciones que ayuden a impulsar el desarrollo sostenible. Con un equipo de gestión sólido y experimentado, BFT está bien posicionada para convertirse en un líder mundial en la producción de fibras de líber sostenibles. Vemos en la empresa oportunidades de creación de valor sostenible", comentó Lasse Heinonen, presidente y consejero delegado de Ahlström Capital.

"Ahlström Capital tiene una excelente reputación en la inversión en empresas de tecnologías limpias que ofrecen soluciones sostenibles", destacó Noel Hall, presidente del Consejo Ejecutivo de BFT. "Es importante para nosotros trabajar con un inversor que comparte nuestros valores y nuestra visión de abandonar los materiales sintéticos en las aplicaciones de los tejidos no tejidos. Ahlström Capital tiene varias participaciones complementarias en las industrias de los no tejidos y de las fibras sostenibles, por lo que es un inversor natural y de valor añadido para BFT. Nos complace dar la bienvenida al director de inversiones de Ahlström Capital, Andreas Ahlström, al consejo de administración de BFT".

DESCARGAR EL KIT DE MEDIOS AQUÍ

ACERCA DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) es una empresa de ingeniería de fibras de triple fondo que pone el mismo énfasis en la responsabilidad social, medioambiental y fiscal. Utilizando una avanzada tecnología de procesamiento de fibras, BFT transforma las fibras crudas de las plantas de algodón, cáñamo y lino para que cumplan las exigentes normas requeridas por los clientes de tejidos no tejidos.

ACERCA DE AHLSTRÖM CAPITAL - www.ahlstromcapital.com

Ahlström Capital es una de las mayores empresas de inversión de Finlandia, con una larga historia de 170 años. Es una empresa de inversión familiar que crea valor para sus propietarios invirtiendo en empresas industriales, inmobiliarias y forestales. En el año 2021, las ventas netas anuales de las empresas de su cartera fueron de aproximadamente 4.400 millones de euros y emplearon a cerca de 13.500 personas repartidas en 33 países. Su cartera actual incluye participaciones significativas en las empresas cotizadas Detection Technology Plc, Glaston Corporation y Suominen Corporation. Además, la cartera incluye Ahlström Invest B.V. (incluida una participación significativa en Ahlstrom-Munksjö Holding), Munksjö AB, M&J Recycling A/S y GPV Group A/S. Su cartera también incluye importantes propiedades inmobiliarias y forestales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916740/Bast_Fibre_Technologies_Inc__Bast_Fibre_Technologies_Inc__secure.jpg

CONTACTO: Larisa Harrison, directora de comunicaciones empresariales y sistemas de negocios de Bast Fibre Technologies, [email protected], directo: +1 (778) 600-1501

SOURCE Bast Fiber Technologies Inc.