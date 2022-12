BAT Brasil insere o pequeno varejista no mercado digital

SAO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A transformação digital deixou de ser apenas mais uma visão de futuro no planejamento estratégico das grandes corporações. Segundo dados da Fundação Getulio Vargas, a pandemia de Covid-19 acelerou essa transformação das empresas no Brasil em cerca de 4 anos.[1]

Essa celeridade não atingiu apenas o varejo. Indústria e distribuidores passaram a investir mais em plataformas digitais de venda. Um estudo da Grand View Research prevê que o mercado global de e-commerce B2B tenha um crescimento anual de 19,7% até 2030.[2]

É nesse cenário que a BAT Brasil, líder no mercado nacional de cigarros, tem se destacado. Com foco em pequenos varejistas, a companhia lançou uma nova plataforma de e-commerce para atender mais de 145 mil pontos de venda: o Conecta BAT.

Agilidade na solução de problemas

Para que a sua jornada de transformação digital tivesse êxito, a BAT Brasil apostou na criação de um ambiente "phygital", em que soluções físicas e digitais se fundem e os mais de mil vendedores da companhia passam a ter o papel de consultores.

"Nosso objetivo é melhorar a experiência do cliente, principalmente do dono de um mercadinho ou de um pequeno boteco. Atendê-los de forma ágil e simples gera fidelização e, claro, aumento das vendas", explica Leandro Torturella, Head de Digital Marketing da BAT Brasil.

Soluções digitais, resultados reais

A transformação digital também permitiu que o time de atendimento ganhasse autonomia para solucionar os problemas dos comerciantes logo no primeiro contato telefônico. Antes, o chamado de um cliente no call center levava cerca de 12 minutos para ser atendido. Hoje, leva apenas quatro - um terço do tempo. Assim, numa escala de 0 a 5, o índice de satisfação da BAT Brasil subiu de 3,7 para 4,8.

Digitalização gera satisfação

Luana Souza, da "Banca Enzo e Pietra", é uma das clientes satisfeitas com o Conecta BAT. "Desde que passamos a utilizar, ganhamos muita agilidade. Além disso, eu consigo monitorar os vencimentos de cada pedido e entender melhor meu mix de venda. Ah! E tudo isso pelo celular" comenta.

"Nossa jornada digital trouxe mais autonomia, mais velocidade e mais valor agregado para a experiência de compra. Hoje, o cliente da BAT tem acesso às melhores ferramentas online para seu negócio, mas sabe que pode contar com um vendedor-consultor para solucionar aquilo que a inteligência artificial ainda não é capaz de resolver", conclui Leandro.

