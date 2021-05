BAT reconocido como un Líder Climático por el Financial Times

BAT ha establecido metas climáticas ambiciosas, incluyendo ser carbono neutral en sus propias operaciones para 2030. Sólo en 2020, BAT logró una reducción del 30,9% en las emisiones de sus operaciones, contribuyendo a una reducción del 37,4% con respecto a una línea base de 2017. En marzo de este año, BAT anunció una nueva ambición de ser neutral en carbono en toda su cadena de valor para 2050, representando alrededor del 90% de su huella total de carbono.

Minimizar los impactos en el medio ambiente, aumentar la resiliencia al cambio climático y proteger los recursos naturales de los que depende la sociedad son partes clave de la estrategia ESG de BAT. Algunos ejemplos incluyen:

Mejorar la eficiencia energética de las fábricas, por ejemplo, actualizando a equipos más eficientes y de menor impacto.

de las fábricas, por ejemplo, actualizando a equipos más eficientes y de menor impacto. Aumentar el uso de energía renovable a través de compras de energía renovable y proyectos de generación de energía in situ.

a través de compras de energía renovable y proyectos de generación de energía in situ. Optimización de la logística y la flota, por ejemplo, mejorando el rendimiento del vehículo y la eficiencia del combustible.

Kingsley Wheaton, responsable de Marketing de BAT, dijo: "Estamos muy contentos de ser nombrados por el Financial Times como una de las empresas que lideran la carga contra el impacto climático. BAT está profundamente comprometido con ser un negocio responsable y reducir nuestro impacto en el medio ambiente.

"El año pasado, dijimos que alcanzaríamos la neutralidad del carbono para nuestras propias emisiones para 2030 y estamos haciendo buenos progresos hacia este objetivo. Además, teniendo en cuenta el urgente desafío mundial del cambio climático, a principios de este año nos comprometimos a la neutralidad de carbono en toda nuestra cadena de valor para 2050. Este reconocimiento por parte del Financial Times es una señal positiva de que vamos en la dirección correcta."

BAT está comprometido con su propósito de construir A Better Tomorrow™ reduciendo el impacto en la salud de su negocio a través de proporcionar una gama de productos agradables y con menos riesgos. Los esfuerzos de sostenibilidad de BAT y su compromiso con los altos estándares han recibido un notable reconocimiento independiente. Estos incluyen nuestra inclusión en los índices de sostenibilidad Dow Jones durante 19 años consecutivos (la única compañía tabacalera que cotizó en el prestigioso Índice Mundial en 2020), una clasificación MSCI de BBB y estado de lista CDP A.

BAT es un negocio líder en bienes de consumo de varias categorías, establecido en 1902. Nuestro propósito es construir un mañana mejor reduciendo el impacto en la salud de nuestro negocio a través de ofrecer una mayor selección de productos agradables y menos riesgo para nuestros consumidores. La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de sus consumidores de productos no combustibles de 11 millones a 50 millones para 2030; y lograr al menos 5 mil millones de libras en ingresos de nuevas categorías en 2025. BAT también se ha comprometido a alentar a aquellos que de otra manera continúan fumando, a cambiar completamente a alternativas científicamente fundamentadas y de menor riesgo*.

Este último reconocimiento marca un hito en el viaje de transformación de BAT hacia A Better Tomorrow™ poniendo la sostenibilidad en primer plano en todo lo que hace. Los objetivos más amplios de la compañía incluyen:

Aumentar el número de sus consumidores de productos no combustibles a 50 millones para 2030;

Generar ingresos de nuevas categorías de 5.000 millones de libras en 2025;

Convertirse en carbono neutral para sus propias operaciones (emisiones de alcance 1 y 2) para 2030 y en sus operaciones más amplias (emisiones de alcance 3) para 2050;

Eliminar el plástico innecesario de un solo uso y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.

Para saber más sobre las actividades ESG de BAT, visite www.bat.com/sustainability o descargue nuestro BAT ESG Report 2020

* Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un cambio completo del tabaquismo. Estos productos no están libres de riesgos y son adictivos.

