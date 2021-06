BAT se reúne às pressas para apoiar Tomorrowland

LONDRES, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A BAT anunciou que continua dando seu apoio ao setor de música e eventos e a seu parceiro Tomorrowland, cedendo seu lugar nos carros de Fórmula 1 da McLaren para exibir o logotipo do festival belga de música eletrônica. A empresa está reinvestindo no Tomorrowland para ajudar a promover talentos musicais promissores e incentivar o apoio contínuo aos setores de música e eventos ao vivo.

Para continuar dando seu apoio ao setor da música e de eventos ao vivo, a BAT está promovendo a conscientização sobre o festival digital do Tomorrowland, o Tomorrowland Around the World (de 16 a 17 de julho), cedendo seu cobiçado lugar nos carros de Fórmula 1 da McLaren ao logotipo do festival, que será exibido durante o Grande Prêmio da Áustria em 4 de julho. A mudança também marca a primeira vez que um festival de música aparecerá em um carro de Fórmula 1.

Como um marco de seu apoio contínuo ao setor da música, a BAT está incentivando o público global do Grande Prêmio a impulsionar a visibilidade do festival digital, encorajando os fãs do Tomorrowland a se envolverem e participarem do evento virtual, que continuará a apresentar novos talentos, assim como os já estabelecidos, a plateias do mundo todo.

John Beasley, diretor de construção de marca do BAT Group, comenta: "A McLaren é mais do que uma parceira no automobilismo; compartilhamos o amor pela música e pela inovação, e isso oferece uma oportunidade nunca antes vista de fazer uma declaração para nossos fãs do automobilismo que amam a música e oferecer o suporte tão necessário para o setor da música ao vivo. Sempre queremos ajudar nossos parceiros e retribuir aos fãs e, embora o Tomorrowland possa não acontecer presencialmente em 2021, juntos criamos o panfleto mais rápido do mundo para o maior festival de música digital!"

FONTE BAT

