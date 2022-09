Batavia Biosciences optimise l'assurance qualité mondiale avec la suite de qualité Vault de Veeva

Le CDMO mondial renforce la conformité GxP et la préparation aux inspections grâce aux applications qualité de Veeva

BARCELONE, Espagne, 16 septe mbre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems ( NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Batavia Biosciences a choisi Veeva Vault Quality Suite pour optimiser son assurance qualité (AQ) internationale, en unifiant le contenu, les processus et la gestion de la formation sur une plateforme unique. Batavia Biosciences bénéficiera également d'une vision en temps réel qui soutiendra les améliorations continues de l'AQ et la préparation aux inspections.

« Au fur et à mesure que notre empreinte de développement se développait à l'échelle mondiale, nous devions optimiser notre approche de l'assurance qualité pour mieux répondre aux besoins futurs », a déclaré Jolanda van Vliet, directrice de l'assurance qualité chez Batavia Biosciences. « L'intégration de notre AQ sur la plateforme en mode cloud de VEEVA nous permet de gérer de manière centralisée la documentation et la formation en matière de qualité, de faciliter la collaboration entre les auteurs et d'améliorer le temps de réaction aux événements de qualité. »

Basée aux Pays-Bas, Batavia Biosciences est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) à service complet, spécialisée dans les vaccins viraux, la virothérapie et les vaccins protéiques. Avec Veeva Vault QMS , Batavia Biosciences peut gérer de manière centralisée les processus d'assurance qualité afin de mieux garantir la conformité GxP, tandis que Veeva Vault QualityDocs automatise les flux de travail et les pistes d'audit, simplifiant ainsi la gestion des documents, les mises à jour et les processus de révision. Veeva Vault Training aidera en outre le CDMO à garantir des qualifications basées sur les rôles.

« C'est un privilège de s'associer à Batavia Biosciences pour soutenir son lancement d'un système d'AQ entièrement numérique et stimuler la préparation à l'inspection », a déclaré Sofia Lange, directrice de la stratégie, Vault Quality and Manufacturing chez VEEVA. « Avec l'ajout de Vault Quality Suite, Batavia Biosciences dispose désormais d'une base évolutive qui renforcera ses processus d'AQ et la supervision de l'ensemble des opérations. »

À propos de Batavia Biosciences

Batavia Biosciences contribue de manière significative à soulager les souffrances humaines causées par les maladies infectieuses et le cancer en tirant parti de ses technologies innovantes et de son savoir-faire approfondi à tous les stades de la trajectoire de développement, de la transition vers les premières études cliniques, à la navigation dans les derniers stades du développement clinique et à l'entrée dans la fabrication commerciale à une vitesse plus élevée, à des coûts réduits et avec un succès accru. L'entreprise exploite des installations de développement et de fabrication de pointe en Europe et aux États-Unis et, en tant que membre de la famille mondiale CJ CheilJedang, elle se forge une position solide dans le domaine de la santé mondiale avec ses partenaires stratégiques dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site : www.bataviabiosciences.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Contact :

Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

