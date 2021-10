Bâtir la banque privée la plus sûre au monde

Grâce à une technologie bancaire ouverte, l'institution a intégré avec succès des lingots d'or, d'argent et d'autres types frappés par le gouvernement qui sont en chambre forte, en alliant les traditions et les technologies suisses. De cette façon, la société a pu éliminer les risques bancaires, de change et de placement, ainsi qu'assurer le droit légitime des clients à la vie privée.

Prise en charge par les appareils mobiles et les ordinateurs, la technologie primée de Golden Suisse offre aux clients un accès 24 heures sur 24 à leur chambre forte suisse à haute sécurité, ce qui leur permet d'acheter et de vendre leurs lingots en temps réel et de financer une carte de crédit et un compte bancaire intégrés (services bancaires ouverts). Ce faisant, les clients évitent les risques de limite liés à l'assurance-dépôts bancaire, à l'inflation et à l'investissement. De plus, les clients peuvent envoyer à d'autres utilisateurs des paiements sous forme de lingots en dehors du système bancaire et échanger de l'or contre de l'argent, ou encore des lingots contre des pièces d'investissement.

Comme l'or a généré un rendement annuel moyen de 25,8 % au cours des 20 dernières années et de 7,8 % dans le dernier siècle sans risque lié aux actifs, il s'agit de loin de l'investissement le plus performant au monde lorsque les lingots d'or sont physiques et détenus en propriété privée, comparativement à lorsqu'ils sont utilisés à titre d'instruments financiers.

Pour en savoir plus sur Golden Suisse, consultez : www.goldensuisse.com .

Exerçant ses activités sous le nom de Golden Suisse, GCB Suisse AG est une société privée suisse non bancaire et membre d'une organisation d'autoréglementation officiellement reconnue par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Forte de plus de cinq ans, Golden Suisse a remporté des prix pour sa technologie exclusive. Les clients de Golden Suisse sont généralement des particuliers détenant des biens dont la valeur nette est élevée et investissant au moins 100 000 CHF.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=149cTHD8AwE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1639718/Golden_Suisse_Logo.jpg

