Batman: Knight Flight отправляет первых гостей в полет над Готэм-Сити в парке Warner Bros. World™ Abu Dhabi

Бэт-сигнал всю эту неделю озарял ярким светом ночное небо над Готэм-Сити в Warner Bros. World™ Abu Dhabi - первом в мире крытом тематическим парке Warner Bros. Сигнал возвещал об открытии аттракциона Batman: Knight Flight, вдохновением для создания которого послужили подвиги легендарного супергероя DC. Новый аттракцион - это сочетание высокотехнологичного симулятора полёта с реальным окружающим пейзажем и ультрасовременными спецэффектами. Вместе эта комбинация создает потрясающий эффект погружения, перенося посетителей в тёмные небеса над Готэм-Сити. Batman: Knight Flight - лишь один из 29 аттракционов, интерактивных локаций для всей семьи и уникальных живых представлений, которые ждут гостей тематического парка.

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Любители экстрима смогут забраться на борт уникального летающего автомобиля на дистанционном управлении и помочь Бэтмену в нелегкой борьбе с преступностью в Готэм-Сити. Сперва все посетители аттракциона попадают на ярмарку вакансий в штаб-квартире Wayne Tech, однако, когда по городу прокатывается череда загадочных преступлений, повергая всех его обитателей в ужас, Бэтмен приглашает гостей попробовать себя в качестве пилотов-испытателей нового прототипа городского патрульного автомобиля. Отправляясь из Бэт-пещеры в полёт над залитыми лунным светом крышами, посетители навсегда запомнят, как боролись с самыми отъявленными злодеями Готэм-Сити бок о бок с Тёмным рыцарем.

Генеральный директор Warner Bros. World Abu Dhabi Дон Стриклер (Don Strickler) отметил: «Мы рады приветствовать первых посетителей сверхсовременного аттракциона Batman: Knight Flight и дать им возможность почувствовать себя настоящими помощниками Бэтмена, патрулирующими небо над Готэм-Сити. Не сомневаемся, что новый аттракцион очень скоро завоюет популярность у всех искателей острых ощущений и станет увлекательным пополнением в ряду интерактивных локаций нашего парка».

Гостей Готэм-Сити ждет множество других развлечений в духе суперзлодеев DC, включая The Riddler Revolution - американские горки, доставляющие своих посетителей на заброшенный склад, где их ждут умопомрачительные головоломки, созданные самим Загадочником. Любителям адреналина придется по душе ошеломительный полёт на Scarecrow Scare Raid с элементами высшего пилотажа и стремительными «бочками», от которых у любого застынет в жилах кровь. Не стоит забывать и о Joker's Funhouse - классической карнавальной «бродилке» со злодейским «акцентом» и множеством увлекательных испытаний для физических и умственных сил, придуманных главными противниками Бэтмена.

Проголодавшихся гостей радушно приветствуют кафе быстрого питания Gotham City's Finest и знаменитый ресторан Hall of Doom со своими дьявольски вкусными блюдами. Ну а сладкоежкам рекомендуем посетить Mr. Freeze Ice Scream Truck и полакомиться здешними холодными десертами. И, наконец, многочисленные магазины и ларьки - Park Row Pawn Shop, Monarch Theater Gifts, Harlequin Confections, Cat's Eye Jewelry и Cobblepot Formal Wear, - не позволят вам покинуть Готэм-Сити без памятного сувенира!

Приобрести билеты или годовые абонементы и узнать больше о Warner Bros. World Abu Dhabi можно на веб-сайте http://www.wbworld.com.

О компании Warner Bros. World™ Abu Dhabi:

Warner Bros. World™ Abu Dhabi - один из крупнейших в мире крытых тематических парков, предлагающий своим посетителям поистине незабываемые впечатления. В шести интерактивных зонах парка - DC Metropolis, Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza., - гостей ждут 29 суперсовременных аттракционов, увлекательные локации для всей семьи и уникальные живые представления. От захватывающих дух и наполняющих адреналином приключений в стиле супергероев DC до смешных и эксцентричных выходок персонажей Looney Tunes - в этом захватывающем интерактивном мире собраны самые легендарные кумиры многих поколений: Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина обитают здесь бок о бок с Багзом Банни, Скуби-Ду, Томом и Джери, Флинтстоунами и многими другими мультипликационными героями, которых знают и любят во всех уголках земного шара.

О компании Warner Bros. Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products (WBCP), подразделение Warner Bros., специализирующееся на разработке развлекательных продуктов, открывает доступ к обширному портфелю развлекательных брендов и франшиз поклонникам студии по всему земному шару. WBCP сотрудничает с первоклассными компаниями по всему миру, предоставляя им лицензии на производство и реализацию широкого ассортимента игрушек, готовой одежды, декора для дома и полиграфической продукции, в основе которой лежат истории и персонажи легендарных франшиз - DC, J.K. Rowling's Wizarding World, Looney Tunes и Hanna-Barbera. В число успешных тематических проектов подразделения входят уникальные парки развлечений Wizarding World of Harry Potter и Warner Bros. World™ Abu Dhabi. Разрабатывая и реализуя инновационные лицензионные и мерчандайзинговые программы, ритейл-инициативы, маркетинговые партнерские проекты и создавая тематические продукты, WBCP является одной из ведущих мировых организаций в сфере розничной торговли лицензионной продукцией.

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/785399/Warner_Bros_World.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8450151-batman-knight-flight-takes-gotham-city/



SOURCE Warner Bros. World