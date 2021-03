BATTEN Girls, eine japanische Girlgroup, veröffentlicht Video mit volumetrischer Videotechnik auf traditioneller Bühne

TOKIO, 24. März 2021 /PRNewswire/ -- BATTEN Records, das private Musiklabel der BATTEN Girls, kündigte die Veröffentlichung des neuen Dance-Videos „OiSa Volumetric Video ver." (https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU) der japanischen Girlgroup von Stardust Promotion am 24. März 2021 an. Dieses Video wurde mit der volumetrischen Technik von Canon gedreht, bei der ein hochauflösender dreidimensionaler Raum aus simultan erfassten Bildern erzeugt wird. Canon hatte hierzu in seiner Niederlassung in Kawasaki im Juli 2020 ein Studio eigens für diese Technologie eingerichtet. Beim Drehen des Videos wurde die Technik von Canon mit der traditionellen Bühnenanordnung von Noh kombiniert, um dieses japanische Popkultur-Erlebnis zu erzeugen. Das Publikum kann die Tanzperformance aus verschiedenen Blickwinkeln in der 3D-Welt genießen.