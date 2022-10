BATTERSEA POWER STATION ABRE AO PÚBLICO PELA PRIMEIRA VEZ HOJE

A Battersea Power Station, uma construção de renome mundial, foi aberta hoje ao público após uma restauração transformadora

Os visitantes poderão explorar as históricas Turbine Halls da Power Station e conferir a abertura dos primeiros varejistas, entre eles, Nike, Uniqlo, Mulberry e Hugo Boss

O evento gratuito "Festival of Power" será realizado de 14 a 16 de outubro e de 22 de outubro a 23 de outubro

LONDRES, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Cerca de quarenta anos após o encerramento de suas atividades, a Battersea Power Station será inaugurada hoje, sexta-feira, 14 de outubro, marcando a primeira vez que o público poderá explorar esta obra-prima arquitetônica e desfrutar da inauguração de suas lojas, bares, restaurantes e áreas de lazer exclusivas.

Hoje também será inaugurada a Electric Boulevard, uma nova rua para pedestres entre o Prospect Place de Gehry Partners e o Battersea Roof Gardens de Foster + Partners até a Zona 1 da Estação de Metrô de Londres do bairro Riverside.

The opening of Battersea Power Station and Electric Boulevard (c) Charlie Round Turner

Dato' Jagan Sabapathy, presidente da Battersea Project Holding Company, disse:

"A inauguração da Battersea Power Station é o auge do trabalho árduo e da dedicação de dez anos. A reabertura deste edifício, que significa muito para os londrinos e para o mundo, demonstra o que pode ser alcançado pelo povo da Malásia, trabalhando em colaboração com parceiros de todo o mundo, para concretizar projetos inspiradores."

Simon Murphy, CEO da Battersea Power Station Development Company, disse:

"Hoje marca um momento histórico e de motivo para grande comemoração com a abertura da Battersea Power Station e da Electric Boulevard para o público. Muitos disseram que seria impossível, muitos tentaram e falharam, no entanto, por meio do compromisso de nossos acionistas e com o apoio de muitas partes interessadas do setor público e privado, conseguimos revitalizar a Battersea Power Station."

As atividades na central termelétrica Battersea Power Station tiveram início em 1929 e a primeira geração de energia foi estabelecida em 1933, inicialmente a partir de apenas uma Turbine Hall (sala de turbinas) com duas chaminés. A Battersea Power Station foi expandida com a ativação da Turbine Hall B em 1944 e a instalação da quarta chaminé em 1955. No auge, a Battersea Power Station fornecia um quinto da eletricidade de Londres, incluindo o Palácio de Buckingham e as Casas do Parlamento. O edifício foi desativado em 1983 e, posteriormente, houve várias tentativas sem sucesso de revitalizar o local.

Para mais informações sobre a Battersea Power Station, acesse www.batterseapowerstation.co.uk e siga @BatterseaPwrStn

