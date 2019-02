BATTERY JAPAN 2019: Baterías de estado sólido y baterías para vehículos eléctricos están casi listas para su comercialización

"Baterías de estado sólido" en curso de desarrollo acelerado

La muestra presentará un gran número de productos relacionados a la investigación y el desarrollo de las "baterías de estado sólido" cuya comercialización es ahora inminente y que servirán como baterías de siguiente generación. Por ejemplo, TANABE CORPORATION presentará un horno rotatorio para la prueba de demostración correspondiente a un polvo funcional, mientras que TOYO CORPORATION va a presentar un sistema de medición de impedancia de alta frecuencia para evaluar electrolitos. Además, KRI presentará servicios para la evaluación / el análisis de materiales y SHIMADZU CORPORATION expondrá un microscopio de sonda de barrido.

También habrá una amplia gama de conferencias sobre baterías de estado sólido. En la conferencia técnica sobre el tema "Emerging Next-generation Batteries" (Baterías emergentes de siguiente generación) que se celebrará el primer día del evento, HITACHI ZOSEN presentará "Development of All-solid-state Battery for Commercialization" (Desarrollo de baterías de estado sólido para su comercialización). También en la misma tarde, se presentará otra sesión titulada "Latest Trends in the Development of All-solid-state Lithium-ion Batteries" (Últimas tendencias en el desarrollo de baterías de iones de litio en estado sólido) por parte de la UNIVERSIDAD de MARYLAND en EE. UU., además de IDEMITSU KOSAN y otros, con el objetivo de presentar sus últimos logros en investigación.

Materiales de alto rendimiento y equipos de inspección

Mientras que el desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos está cobrando impulso en todo el mundo, en respuesta al mismo la muestra estará presentando una amplia gama de materiales para baterías y equipos de inspección para las baterías de los vehículos. Por ejemplo, SEKISUI CHEMICAL estará exhibiendo una batería de iones de litio de tipo laminado que proporciona en forma simultánea alta seguridad, longevidad y alta capacidad, mientras que SPACELINK exhibirá nanotubos de carbono para supercapacitores. Asimismo, en la muestra se expondrán en forma destacada el hidróxido de litio, los equipos para la inspección de fugas que funcionan con helio, el probador de baterías que integra equipos de carga y descarga y equipos para inspecciones.

El día 27, LG CHEM y NIO, la novel empresa relacionada a la industria automotriz que está atrayendo una enorme atención en la medida que la versión china de Tesla estará presentando una sesión magistral con el tema "Frontline of the Latest EV & Battery Development in Asia" (Últimas novedades sobre el desarrollo de vehículos eléctricos y baterías en Asia). El día 28, TOYOTA MOTOR y el gobierno alemán ofrecerán otra sesión magistral sobre los "Impactos del desarrollo de baterías de siguiente generación y una mayor adopción de los vehículos eléctricos.

Con la alineación de diversos expositores provenientes de Japón y el resto del mundo y exhaustivas sesiones de conferencias, BATTERY JAPAN es sin dudas un lugar ideal para encontrar nuevos negocios y obtener información sobre las actuales condiciones y perspectivas del sector.

Al mismo tiempo, las muestras se celebrarán en el marco de la Semana Mundial de la Energía Inteligente 2019, con otras 8 muestras especializadas en energías renovables e inteligentes, tales como la energía eólica, la energía solar, las células de hidrógeno y combustible, la energía de la biomasa, las redes eléctricas inteligentes y la tecnología de reciclado para las energías renovables. Los participantes podrán generar negocios y cruzar datos con una amplia gama de profesionales.

El registro de visitantes para la admisión gratuita se puede hacer en línea, ingresando a www.batteryjapan.jp/inv_en/

Obtenga el ticket de visitante y acceda a las últimas tendencias en el sector del almacenamiento de energía.

Organizador: Reed Exhibitions Japan Ltd.

BATTERY JAPAN Show Management

TEL.: +81-3 3349 8576

www.batteryjapan.jp/en/

e-mail: pr-eng.wsew@reedexpo.co.jp

Inscripciones para la prensa: www.wsew.jp/press_f_en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/819559/BATTERY_JAPAN.jpg

FUENTE Reed Exhibitions Japan Ltd.

Related Links

http://www.batteryjapan.jp/en/



SOURCE Reed Exhibitions Japan Ltd.