Baufest abre nuevas oficinas Monterrey

CIUDAD DE MEXICO, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Baufest, líder internacional en desarrollo de software y servicios de TI, reafirma su estrategia de expansión y compromiso con nuestro país. Por ello, anuncia la apertura de sus nuevas oficinas en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de generar una atención más cercana con sus clientes; además de prospectar, en esa entidad, nuevas oportunidades de mercado.

"Queremos diversificarnos y evolucionar juntos en el país", afirma Luis Battilana, country manager de esta firma a nivel nacional, quien destaca -a su vez- las ventajas de invertir en México: "aquí encontramos un territorio de oportunidades, no sólo para expandir nuestra operación; sino también, para atender al mercado local. Queremos impulsar la transformación digital, manteniendo siempre una relación cercana con nuestros clientes".

Bajo este panorama, Baufest se posiciona como una de las compañías con mayor crecimiento a nivel nacional, enfocada en atender el mercado privado de desarrollo de software y TI; además de ser consultora en transformación digital, especializada en acompañar, a otras empresas, en su evolución para renovar la forma en que trabajan.

Al cierre de su año fiscal 2019 (junio), la compañía reportó un crecimiento interanual de 35% en sus horas de consultoría y 49% en facturación. A su vez, el índice de satisfacción de sus clientes (NPS) se ha mantenido por arriba del 95%, en los últimos cinco años.

"Nuestras nuevas oficinas en San Pedro Garza, Nuevo León, representan lo que queremos alcanzar con nuestro plan de crecimiento", comenta el ejecutivo, quien se suma a la dirección local de esta compañía, junto a Analía Baño, desde el 1 de octubre pasado: "nos interesa no sólo tener presencia en las principales ciudades del país; sino también, adaptarnos a la cultura de cada cliente para estar cerca de ellos y entenderlos".

De hecho, esta firma -de origen argentino- cuenta con 25 años de experiencia en América Latina y 2 mil proyectos desarrollados. Además, mantiene operaciones en diferentes zonas de la región, Estados Unidos y Europa, siendo nuestro país uno de sus principales mercados.

"Desde que llegamos a este país, en 2007, buscamos posicionarnos como una empresa distinta que transforma el trabajo de las personas", afirma Luis Battilana, quien también se desempeña como Latam Industry Head para la industria Financiera: "hoy atendemos a compañías de gran importancia para el mercado nacional -en diferentes sectores- como Bimbo, Vitro, Sky o Santander, brindándoles soluciones tecnológicas centradas en el usuario".

Precisamente, con el objetivo de destacar en los mercados donde tiene presencia, Baufest mantiene una relación cercana con sus clientes. De hecho, en México, cuenta con relaciones de negocio -hasta de 10 años- con algunas de las firmas que la han contratado. "Nuestro enfoque está basado en la IA, machine learning, tecnologías cognitivas y data science", señala el directivo.

"Buscamos siempre dejar un legado en las soluciones que ofrecemos. No se trata sólo de ofertar tecnología; sino también, de producir cosas buenas para las personas. Siempre a través de agilidad, transformación cultural y avance digital ", agrega.

Sobre otros planes de expansión que tienen en México, Luis Battilana adelanta que ya trabajan en proyectos de licitación con importantes compañías: "buscaremos seguir impulsando nuestra presencia, atrayendo a más clientes a nuestro portafolio. Este país brinda condiciones inmejorables para ser una de las capitales internacionales de tecnología a nivel internacional. Y en ese crecimiento, queremos posicionar a Baufest".

Acerca de Baufest - www.baufest.com

Empresa internacional de origen argentino proveedora de software y servicios de IT, Baufest cuenta con nueve sedes distribuidas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Monterrey, Lima, Seattle, Boston y Madrid. Con más de 25 años de trayectoria y una estructura de más de 650 empleados, acumula más de 2.000 proyectos innovadores de soluciones de negocio para más de 200 empresas líderes en 50 países. Baufest es una de las cinco empresas de desarrollo de software con mayor facturación en la Argentina de acuerdo a IDC. Según el Great Place to Work Institute, durante los últimos nueve años figura entre las mejores empresas para trabajar en la Argentina. Es reconocida como uno de los proveedores de servicios de IT con mejor imagen, según la revista Information Technology y fue distinguida por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI) y la Fundación Sadosky con el premio Sadosky a la Trayectoria Empresaria. Además, es la única empresa de tecnología de origen latinoamericano que cuenta con una calificación "A" Investment Grade de Standard & Poor's.

