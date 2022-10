Bauma 2022: Zoomlion apresenta nova série de guindastes de torre e caminhões betoneira personalizados para o mercado europeu

MUNIQUE, 29 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd . ("Zoomlion"; 1157.HK) está expondo uma nova série de guindastes de torre e caminhões betoneira especialmente personalizados para o mercado europeu na feira comercial bauma de 2022, realizada de 24 a 30 de outubro em Munique, na Alemanha.

"O plano global da Zoomlion aproveita nossas tecnologias de ponta e ampla experiência em serviços de linha de frente e combina dados do mercado de nossas subsidiárias europeias Wilber e CIFA para promover nossa estratégia de localização e personalização, oferecendo mais produtos aos clientes europeus para atender melhor a suas necessidades e projetos de construção", disse Fan Zhide, gerente geral assistente da Zoomlion Overseas Company.

Os guindastes de torre da geração R estão estreando na bauma 2022. Como um produto feito sob medida, voltado para o mercado europeu, o R220-10S é um guindaste com topo plano que oferece 15 combinações de comprimento de lança para se adaptar a várias condições de construção. A configuração padrão é fornecida com superlift de um clique, velocidade de carga, estabilidade de velocidade zero e depuração com um botão, para conseguir uma operação tranquila e controle preciso, permitindo uma construção eficiente.

Compartilhando os mesmos diferenciais técnicos do R220-10S, o guindaste com topo plano R90-5RE adota um corpo de torre com encaixe redondo com menor resistência ao vento, o que o torna ideal para pequenos projetos de construção residencial.

A Wilbert, subsidiária da Zoomlion na Alemanha, também está expondo uma série de produtos, incluindo o guindaste com topo plano WT360, que é líder do setor em capacidade de elevação, precisão de operação e segurança, em relação a produtos da mesma categoria.

A Zoomlion lançou vários caminhões betoneira inteligentes desenvolvidos e fabricados na Europa, incluindo dois modelos de ponta, o 36X-5Z e o 43X-5RZ, que apresentam alta precisão, controle de bombeamento eficiente, bombeamento de materiais adaptativos e tecnologias ativas de absorção de impacto da lança, para atender a diferentes necessidades de bombeamento, melhorar a eficiência de bombeamento e a adaptabilidade e garantir a operação mais estável e a segurança da construção.

Sua subsidiária europeia, a CIFA, também lançou na bauma 2022 o distribuidor de concreto híbrido mais avançado do mundo, juntamente com uma apresentação de seus principais caminhões betoneira.

A Zoomlion traz um total de 55 novos produtos para a bauma, metade dos quais são fabricados na Europa. A empresa também realizará uma série de lançamentos de produtos, seminários e roadshows no estande FS905/2.

"O ano de 2022 marca o aniversário de 30 anos da Zoomlion, e nos tornamos um fabricante líder mundial de maquinários de construção. A Zoomlion assumiu o compromisso de continuar a se desenvolver nos mercados internacionais com produtos e serviços que não só atendam clientes locais, mas também ajudem a criar um futuro melhor", acrescentou Fan.

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion