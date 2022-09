bauma 2022: Zoomlion apresentará 54 produtos inteligentes e de novas energias em sete categorias, destacando digitalização, inteligência e sustentabilidade

MUNIQUE, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd . ("Zoomlion"; 1157.HK) participará da bauma 2022, de 24 a 30 de outubro, em Munique, na Alemanha. A empresa apresentará 54 produtos inteligentes e de novas energias em sete categorias, incluindo modelos de terraplanagem de alto padrão, maqunários de içamento, concreto e trabalho aéreo, bem como veículos industriais, com mais da metade dos produtos expostos fabricados especialmente para o mercado europeu.

Como líder do setor, a Zoomlion, juntamente com as subsidiárias europeias da empresa — CIFA, m-tec e Wilbert — apresentará os recursos inovadores e as vantagens competitivas das tecnologias da empresa.

Atualmente, o setor de negócios de maquinários de içamento da Zoomlion oferece soluções abrangentes aos clientes europeus, com produtos como o guindaste de torre de cabeça plana integrado com a tecnologia da Wilbert, o guindaste móvel off-road desenvolvido na fábrica da CIFA na Europa e o guindaste sobre esteiras enviado de navio diretamente da fábrica da Zoomlion em Changsha. Esses produtos atenderão a várias necessidades de projetos de construção com desempenho e força líderes do setor.

Uma linha completa de plataformas de trabalho aéreo (PTA), incluindo elevação do tipo tesoura, lança reta e modelos do tipo manivela, será destaque na bauma 2022, juntamente com várias PTAs movidas a novas energias com baterias de lítio. A empresa também desenvolveu um sistema inteligente de monitoramento remoto e localização para os modelos expostos, que oferece monitoramento remoto em tempo real das condições dos equipamentos e permite melhor suporte ao cliente na melhoria do gerenciamento e da eficiência da operação.

A Zoomlion e sua subsidiária italiana, CIFA, apresentarão as mais recentes conquistas em maquinários de concreto, como desenvolvimentos em novos materiais como aço de alta resistência e novo material composto de fibra de carbono, bem como os modelos mais recentes de equipamentos de bombeamento e mistura. O setor de negócios de terraplanagem exibirá cinco escavadeiras desenvolvidas para o mercado europeu de primeira linha.

Além disso, a m-tec da Zoomlion estará presente na exposição com o equipamento aprimorado de mistura de argamassa seca com novo material PU, que tem uma faixa maior de tamanhos de partículas e deslocamento de saída mais alto para adaptação a várias condições de construção, de obras civis e industriais a projetos de pontes e túneis.

Este ano marca o aniversário de 30 anos da Zoomlion, e a empresa também aproveita a oportunidade para mostrar suas conquistas em patrimônio, força tecnológica e desenvolvimento da marca nas últimas três décadas, bem como sua transformação digital, ecológica e inteligente, impulsionada pela inovação que está liderando o aprimoramento e o desenvolvimento do setor.

A empresa estará no estande FS.905/2, na Trade Fair Center Messe München.

FONTE Zoomlion

