Bay Materials anuncia o registro de produtos Zendura® no Brasil

FREMONT, Califórnia, 17 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Bay Materials LLC, líder no setor de materiais termoformáveis de alto desempenho para o tratamento ortodôntico com alinhador transparente, anunciou hoje que seu popular Zendura® FLX e os materiais Zendura padrão estão agora registrados na ANVISA, sistema regulatório brasileiro, o que permite que sejam importados para o Brasil.

O tratamento com alinhador transparente continua crescendo rapidamente em todo o mundo, e o acesso a médicos, laboratórios odontológicos e ortodônticos e produtores de alinhadores no Brasil representa um novo e significativo mercado para a Bay Materials. O Brasil tem a maior população e a maior economia da América Latina, com um mercado estimado para produtos ortodônticos de mais de US$ 110 milhões.

A Bay Materials já tem uma carteira de pedidos de clientes brasileiros para seu novo e inovador material de alinhadores, o Zendura FLX, e seu Zendura padrão, utilizado para retentores e alinhadores, assim como aparelhos especiais de posicionamento, como templates de attachment e protetores bucais.

"O mercado ortodôntico da América Latina oferece excelentes oportunidades de crescimento para a Bay Materials", disse Ray Stewart, PhD, CEO e fundador da Bay Materials. "O Zendura FLX e nosso Zendura padrão permitem que nossos clientes fabriquem alinhadores e retentores para pós-tratamento ortodôntico da mais alta qualidade, fornecendo-lhes uma importante vantagem competitiva."

Projetado por uma equipe de cientistas de materiais de classe mundial para fornecer o equilíbrio ideal entre rigidez, elasticidade e transparência necessário para criar um aparelho ortodôntico de desempenho superior, o Zendura é líder no mercado de materiais termoplásticos ortodônticos em rápido crescimento desde sua introdução, em 2011. O Zendura FLX foi introduzido em meados de 2018 e já é reconhecido pelo conforto extraordinário que fornece ao paciente e por suas propriedades na movimentação dos dentes.

A Bay Materials, fundada em 2000, é uma empresa de materiais de polímero com sede no Vale do Silício que fabrica e comercializa materiais avançados para o setor ortodôntico. Seu material da marca Zendura é amplamente considerado o melhor material termoplástico transparente disponível comercialmente para a fabricação de alinhadores transparentes e retentores pós-tratamento.

A Bay Materials também presta serviços de desenvolvimento de produtos com uso intensivo de materiais para empresas selecionadas. Para obter mais informações sobre a Bay Materials, visite o website da Bay Materials: www.baymaterials.com. Para obter mais informações sobre os produtos da Zendura, visite o website da Zendura Dental: www.zenduradental.com.

