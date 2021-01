Bay Materials obtient des brevets pour protéger le matériel innovateur de Clear-Aligner Zendura™ FLX

FREMONT, Californie, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Bay Materials LLC, un leader dans les matériaux plastiques thermoformables de haute performance destinés à la thérapie par gouttières transparentes (CAT) en orthodontie, a annoncé aujourd'hui que le bureau américain des brevets et marques déposées a autorisé et délivré son deuxième brevet pour la famille de brevets « Dual Shell Dental Appliance and Material Constructions » de Bay. Le nouveau brevet, US 10 870 263 B2, délivré en décembre 2020 avec 34 revendications couvrant les plaques thermoformables et les appareils orthodontiques, complète le brevet initial, US 10 549 511 B2, délivré en février 2020.

« Ces brevets couvrent les matériaux d'alignement FLX de Bay Materials Zendura™ et valident notre approche innovante des matériaux thermoformables avancés et des gouttières orthodontiques », a déclaré le professeur Ray Stewart, directeur général et fondateur de Bay Materials. « Les brevets renforcent notre position concurrentielle, protègent nos investissements en R&D et contribuent à empêcher la copie de notre matériel. La construction Dual Shell innovante et exclusive est conçue pour offrir un excellent confort et des forces de déplacement des dents au patient pendant qu'il la porte, c'est pourquoi Zendura™ FLX est très recherché par les clients producteurs de gouttières d'alignement desservis par l'entreprise Bay's Zendura Dental. »

Bay Materials, une société du groupe Straumann, fournit des matériaux thermoplastiques avancés à l'industrie dentaire et orthodontique dans le monde entier. En plus d'être un leader mondial dans le domaine des solutions de remplacement dentaire, le groupe Straumann est un fournisseur mondial de solutions et de matériaux de gouttières transparentes précis pour une industrie de plusieurs milliards de dollars, qui continue à croître rapidement dans le monde entier.

Avec sa longue expertise, sa précieuse propriété intellectuelle et son pipeline attrayant, Bay Materials est le centre d'excellence du groupe pour le développement, la fabrication et la commercialisation de thermoplastiques orthodontiques et dentaires.

À propos de Bay Materials & Straumann Group

Fondée en 2000, Bay Materials est une entreprise de matériaux polymères basée dans la Silicon Valley qui développe, fabrique et commercialise des matériaux thermoplastiques avancés pour les industries orthodontique et dentaire. Sa marque Zendura est communément considérée comme le meilleur matériau thermoformable transparent de sa catégorie pour la fabrication de gouttières transparentes et d'appareils de rétention post-traitement pour l'orthodontie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites www.zenduradental.com et www.baymaterials.com .

Le groupe Straumann (SIX: STMN) est un leader mondial dans le domaine du remplacement des dents et des solutions orthodontiques qui redonnent le sourire et la confiance. Il réunit des marques mondiales et internationales qui sont synonymes d'excellence, d'innovation et de qualité dans le domaine de la dentisterie de remplacement, corrective et numérique, notamment Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann et d'autres sociétés et partenaires à part entière ou à participation. En collaboration avec des cliniques, des instituts et des universités de premier plan, le groupe effectue des recherches, développe, fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses CFAO, des biomatériaux et des solutions numériques utilisés pour le remplacement et la restauration des dents ou pour prévenir la perte des dents.

Situé à Bâle, en Suisse, le groupe emploie actuellement environ 7 200 personnes dans le monde entier et ses produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays grâce à un vaste réseau de filiales de distribution et de partenaires.

