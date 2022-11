Bayer adere a Black Friday e promove a "Agro Friday" com ofertas exclusivas para agricultores

Campanha tem foco no resgate de pontos por meio do Impulso Bayer, programa de relacionamento e fidelidade da empresa

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O evento conhecido por uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo, nomeado popularmente como Black Friday, também traz oportunidades para o agronegócio. De olho neste cenário, na próxima sexta-feira, 18, das 7h às 00h (ou até quando durarem os estoques), a Bayer promove a Agro Friday para clientes cadastrados no programa de relacionamento Impulso Bayer.

O dia será marcado por uma maratona de resgates com condições especiais que variam de acordo com a fidelização no programa. Clientes poderão aproveitar cupons de 50 mil ou 100 mil pontos para resgates em produtos ou serviços, além de receber 10 mil em points back para aqueles que resgatarem acima de 50 mil pontos em serviços ou produtos da Climate FieldView, plataforma de agricultura digital da Bayer.

Além de fomentar que cada vez mais clientes tenham acesso a benefícios obtidos por meio de suas pontuações no Impulso Bayer, o dia de ofertas busca incentivar a aderência à agricultura digital. Para isso, a Climate FieldView terá uma participação significativa, disponibilizando para todos os clientes ofertas como descontos de até 20% em equipamentos, acesso gratuito ao plano plus com mapeamento ilimitado, entre outros.

A data vai além de um dia de ofertas e descontos exclusivos. Segundo Vinicius Faião, diretor de experiência do cliente da divisão agrícola da Bayer, é um motivo para incentivar que os clientes conheçam ainda mais as possibilidades dentro do programa que hoje já conta com mais de 200 mil usuários cadastrados, 340 distribuidores parceiros e mais de 130 mil resgates feitos anualmente. As opções vão desde produtos de varejo, equipamentos e serviços agrícolas, eventos e até viagens.

"Trabalhamos fortemente na digitalização da nossa relação com os clientes e parceiros nos últimos anos e a Agro Friday é mais um passo dentro desta iniciativa. Queremos estar cada vez mais próximos dos agricultores e neste dia poderemos entregar soluções e benefícios com condições especiais que possam gerar valor aos produtores rurais em suas propriedades por todo o país", conta Faião.

Além de produtos e serviços Bayer, os participantes também terão à disposição ofertas especiais de parceiros da empresa, como Aegro, Essent Agro, Patrulha, iCrop, Metos Brasil, MPrado Consultoria Empresarial, Safra 4.0, Connectere e Safras & Cifras. Todos os resgates serão feitos por meio da Orbia, plataforma que combina marketplace de fidelidade, commodities e insumos.

Serviço:

O que: Agro Friday

Quando: 18 de novembro

Horário: Das 7h às 00h (ou até quando durarem os estoques)

Onde: https://www.orbia.ag/

FONTE Bayer

SOURCE Bayer