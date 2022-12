Bayer anuncia mudanças na equipe da divisão agrícola para o Brasil e América Latina

Divisão tem novos executivos nas lideranças de Marketing de Clientes e Sustentabilidade

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A multinacional alemã Bayer anunciou mudanças em duas diretorias da divisão agrícola. A executiva Carolina Graça assume a liderança de Sustentabilidade para a América Latina, enquanto Tiago Santos é o novo diretor de Marketing Brasil da divisão agrícola da empresa.

Divulgação Bayer

Carolina é engenheira agrônoma, mestre e doutora em administração, somando à empresa mais de 20 anos de carreira no setor, com ampla experiência profissional desenvolvimento sustentável e inclusivo, além de gestão responsável da cadeia de suprimentos, implantação de sistema de gestão social, governança de terras e estratégias de conservação de recursos naturais. Entusiasta das oportunidades baseadas na socio-biodiversidade aliadas à bioeconomia, a executiva acredita fortemente que o desenvolvimento sustentável e a conservação são objetivos indissociáveis no Brasil.

"Estou muito honrada de assumir esta liderança. Ao longo da minha carreira, acompanhei de perto a importância da inovação para uma produção no campo mais sustentável e, junto com a Bayer, quero contribuir para continuar mostrando como o setor pode ser parte da solução para os desafios que o planeta enfrenta com as mudanças climáticas, os recursos naturais limitados e a população em crescimento", diz Graça.

Também formado em engenharia agronômica e com mais de 20 anos no agronegócio brasileiro, Santos acumula experiência em empresas do setor em áreas técnicas, de vendas, de marketing e sempre esteve muito próximo dos agricultores brasileiros, atuando ativamente para evolução do agro.

"Fico feliz em assumir este desafio e continuar contribuindo em prol da inovação e do desenvolvimento de soluções cada vez mais eficientes e personalizadas para o produtor brasileiro", afirma Santos. "A Bayer tem avançado rapidamente na busca de soluções construídas em parceria com o agricultor para um agro com mais qualidade, produtividade e sustentabilidade", finaliza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1962876/Carolina_Gra_a_Bayer_2018_06_04_at_15_44_31_01.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer