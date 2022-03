Bayer apresenta inovações e diferenciais no retorno à Tecnoshow Comigo

De acordo com Fábio Prata, diretor de marketing para clientes da Bayer no Brasil, o evento será a oportunidade de reencontrar os produtores da região em uma grande feira agrícola e de mostrar as inovações personalizadas que são oferecidas pela multinacional de saúde e nutrição para uma agricultura mais produtiva e sustentável.

"Nos últimos dois anos, atravessamos um cenário repleto de incertezas devido à Covid-19 e a questões conjunturais. Ainda assim, pudemos continuar próximos de nossos clientes e mantivemos nosso robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento para seguir entregando inovação, atendendo às necessidades específicas das propriedades rurais, lavouras e solos dos produtores", afirma o diretor da Bayer. "Na Tecnoshow, teremos a oportunidade de mostrar de perto, ainda que com restrições devido ao momento que atravessamos, como estamos trazendo inovações que permitem produzir mais por hectare e que reduzem o impacto ambiental, auxiliando o agricultor em uma tomada de decisão mais inteligente e eficiente no campo."

Os visitantes da Tecnoshow Comigo poderão conferir as inovações no Espaço Bayer, que ganha uma versão física na feira após ser lançado em 2021 no mundo virtual, com o objetivo de oferecer uma experiência imersiva e totalmente customizada a partir das necessidades e peculiaridades de cada produtor. No evento, será possível vivenciar o espaço e participar de ativações que abordam produtos e serviços, através de experiências únicas e inovadoras para expandir o conhecimento dos visitantes sobre o portfólio Bayer.

"Temos como prioridade nutrir uma relação cada vez mais próxima de nossos clientes para que possamos entender as dores do produtor rural e entregar soluções que gerem valor", diz Prata. "Nos últimos anos trabalhamos fortemente a digitalização desse relacionamento com os agricultores, inclusive fortalecendo nosso programa de relacionamento, Impulso Bayer, que estará bem representado em nosso espaço." Além de explorar os benefícios do programa, os produtores terão a oportunidade de conhecer mais sobre experiências exclusivas e ter acesso a serviços resgatáveis através de seus pontos, que podem ser acumulados com a compra de soluções de qualquer uma das marcas expostas.

Também durante a 19ª Tecnoshow Comigo, os visitantes poderão experimentar de perto as funcionalidades da Climate FieldView™, plataforma de agricultura digital da Bayer que já mapeia mais de 22 milhões de hectares no Brasil. Além de obter mais informações, clientes poderão adquirir produtos e soluções FieldView que serão entregues em domicílio.

Mais opções e proteção para o agricultor

Ao longo da feira, a Bayer vai organizar palestras com especialistas do setor agro com temas como manejo de doenças, nematologia, liderança feminina e sucessão familiar. As palestras serão ministradas nos estandes externos das marcas Agroceres, Agroeste e Dekalb.

Os visitantes da feira poderão ver algumas inovações recentes da companhia para a região Centro-Oeste e conseguirão tirar dúvidas com especialistas sobre funcionalidades e aplicações, além de conhecer soluções em biotecnologia, sementes e proteção de cultivos para vencer os desafios de incidências de pragas, doenças e plantas daninhas.

Para a soja, por exemplo, a Bayer lançou na safra 2021/2022 a mais avançada biotecnologia do mercado, a Plataforma Intacta2 Xtend®, que propicia um novo salto para a produtividade brasileira. Produtores e visitantes da Tecnoshow poderão ver de perto essa inovação nos campos demonstrativos das marcas Monsoy e Agroeste dentro do evento.

Para o milho, o produtor poderá observar os campos experimentais com a nova biotecnologia VTPRO4® através de híbridos das marcas Agroceres, Agroeste e Dekalb. Além de contribuir ainda mais para o controle das principais lagartas que afetam a cultura desde a parte radicular até as folhas e a espiga, a recém-lançada biotecnologia VTPRO4® apresenta altas produtividades com híbridos adaptados para todo o país. E para algodão, quem visitar a feira poderá conhecer mais sobre a nova geração de biotecnologia, Bollgard® 3 RRFLEX, e sobre as variedades de alta performance da Deltapine, marca com maior banco de germoplasma de sementes de algodão do mundo.

Outro lançamento que estará presente na Tecnoshow Comigo é a mais nova opção para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho para a safra 2022. Trata-se de Adengo®, que trará ao produtor uma alternativa com amplo espectro de controle e dois modos de ação (Isoxaflutole e Thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas. A solução apresenta formulação estável e duradoura, podendo ser utilizado com ou sem a formação de palhada, garantindo a eficácia do manejo de dessecação.

Outra solução que irá ganhar destaque é o fungicida Fox® Xpro, que combate as principais doenças da soja, milho, algodão, cereais de inverno, girassol e feijão. Composto por três ingredientes ativos e uma formulação inovadora, Fox® Xpro traz a confiança em fungicidas, protegendo sua lavoura de doenças como ferrugem asiática, mofo branco e manchas foliares. Isso se resume em produtividade, em três anos de estudos, Fox Xpro entregou 3 sacas a mais por hectare na média contra os principais concorrentes.

Para os insetos de difícil controle, como os percevejos na soja, a cigarrinha-do-milho, o bicudo do algodoeiro e a cigarrinha das raízes em cana, a Bayer irá apresentar aos produtores o inseticida Curbix 200 SC®️, que atua no controle desses insetos de duas formas: através de ingestão e, principalmente, por contato, proporcionando alto efeito de choque e período prolongado de controle.

Já para o controle de nematoides, que reduzem o desenvolvimento radicular e impactam o potencial de produção de toda a lavoura, os visitantes poderão obter mais informações sobre Verango®️ Prime, nematicida lançado para as culturas de soja, cana-de-açúcar, batata e café com o ingrediente ativo Fluopiram, molécula inovadora que oferece controle efetivo e de longa duração, com baixa dosagem por hectare.

