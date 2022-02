Bayer apresenta novos modelos digitais e inovações no retorno à Show Rural Coopavel

Segundo Fábio Prata, diretor de marketing para clientes da Bayer no Brasil, os últimos anos foram de aprendizado intenso e exigiram uma adaptação, tanto da Bayer quanto de produtores. "Mesmo em um cenário adverso e incerto, mantivemos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento — cerca de € 2 bilhões por ano globalmente — para continuar entregando inovação, transformação digital e sustentabilidade no campo", diz ele. "Uma das nossas missões enquanto organização é apoiar produtores a produzir mais, em uma mesma área e de forma mais sustentável. Durante a Show Rural Coopavel, teremos a oportunidade de mostrar de perto, ainda que com restrições devido ao momento que atravessamos, como temos trabalhado para construir a agricultura do futuro e como estamos nos preparando para auxiliar a jornada dos produtores do plantio à colheita", afirma o executivo.

Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, os visitantes do evento poderão conferir o novo modelo digital que a Bayer desenvolveu para seus clientes por meio do Espaço Bayer, plataforma virtual que oferece uma experiência imersiva e totalmente customizada a partir das necessidades e peculiaridades do produtor. A experiência, que hoje é conhecida apenas no universo digital, se tornará física na feira. Será possível vivenciar o espaço e participar de ativações que abordam produtos e serviços, através de experiências únicas e inovadoras para expandir o conhecimento dos visitantes sobre o portfólio Bayer.

"Nossa prioridade é estar cada vez mais próximo de nossos clientes, independentemente do canal, para que possamos entender as dores do produtor e entregar soluções que gerem valor", afirma o diretor de marketing da Bayer. "Nos últimos anos trabalhamos fortemente a digitalização dessa relação, inclusive fortalecendo nosso programa de relacionamento, Impulso Bayer, que também estará representado em nosso espaço." Além de explorar os benefícios do programa, os produtores terão a oportunidade de conhecer mais sobre as experiências exclusivas, bem como ter acesso a serviços resgatáveis através de seus pontos no programa, que podem ser acumulados com a compra de soluções de qualquer uma das marcas expostas.

Durante a Show Rural Coopavel, visitantes poderão acompanhar essa trajetória de transformação digital do campo e experimentar de perto as funcionalidades da Climate FieldView™, plataforma de agricultura digital da Bayer que já mapeia mais de 22 milhões de hectares no Brasil. Além de obter mais informações, clientes poderão, pela primeira vez, adquirir produtos e soluções da companhia diretamente na feira, na FieldView™ Shop.

São soluções como o FieldView™ que permitem, através de dados, viabilizar novos modelos de negócio a serem lançados no mercado nos próximos anos. Um deles, que será introduzido de forma inédita no evento, é um modelo inovador de risco compartilhado para customização da densidade ideal de milho. O programa se baseia não na simples oferta de produtos, mas na assertividade das recomendações feitas pela Bayer.

Através de dados e de prescrições de densidade populacional do FieldView™, produtores participantes no programa — ainda em fase pré-comercial — passarão a receber a partir de 2022 recomendações personalizadas sobre a população ideal de milho em cada talhão, permitindo que haja um ganho real de produtividade, caso a sugestão seja bem-sucedida. Se o resultado não for o esperado pela companhia, o produtor irá receber de volta, na safra subsequente, a quantidade de sementes investida para implementar a recomendação Bayer, tendo assim, seu risco compartilhado com a empresa, atuando em parceria ao longo da safra.

Além de novos projetos, soluções como Climate FieldView™ também são responsáveis por apoiar modelos já conhecidos pelos agricultores e que vêm ganhando força, como a iniciativa Carbono Bayer. Desenvolvida de forma colaborativa com produtores rurais e parceiros, o projeto oferece vantagens para os agricultores brasileiros dispostos a ampliar sua produtividade e a aumentar o sequestro de carbono no solo a partir da adoção de práticas agronômicas sustentáveis.

Desde que as fases iniciais do projeto foram lançadas, em 2019, cerca de 5.000 produtores já participam do Carbono Bayer em dez países — somente no Brasil, agricultores de 16 estados em 650 municípios já forneceram mais de 400 mil amostras de solo para análise.

Grande parte desse relacionamento com produtores, pesquisadores, universidades, consultorias e startups foi feito à distância nos últimos anos, e agora, na Show Rural Coopavel, será possível mostrar de perto todo o potencial da iniciativa, segundo Fábio Passos, diretor do negócio de Carbono da Bayer para a América Latina.

"Temos tido sucesso em construir essa jornada rumo a uma agricultura mais rentável, produtiva e sustentável junto com produtores e parceiros, mas agora, na Show Rural Coopavel, teremos a oportunidade de mostrar de perto o trabalho que tem sido feito até aqui", afirma Passos. "Queremos mostrar e comprovar que os produtores poderão ser recompensados não apenas pelo que e por quanto produzem, mas pela forma como produzem."

Nas feiras e na Show Rural Coopavel, os visitantes poderão conhecer de maneira interativa e aprofundada sobre o potencial desses projetos que estão transformando e que vão transformar o futuro da agricultura, conhecendo exemplos reais em detalhes.

Inovação contínua

Nas próximas safras, a integração de soluções digitais e personalizadas se tornará cada vez mais estratégica na forma como a Bayer entrega inovações para o agricultor brasileiro. Durante a Show Rural Coopavel, visitantes poderão ver algumas dessas inovações recentes e tirar dúvidas com especialistas sobre funcionalidades e aplicações.

Para a soja, a Bayer lançou na safra 2021/2022 a mais avançada biotecnologia do mercado, a Intacta2 Xtend®, que propicia um novo salto para a produtividade brasileira. Durante a feira, os produtores terão a oportunidade de conhecer os benefícios da plataforma, poderão conferir, em um mapa interativo, todas as variedades adaptadas para cada região do país, e poderão saber mais sobre os diferentes pilares que compõem a plataforma i2x, como treinamentos e acesso a produtos inovadores, em uma experiência imersiva em um silo de soja.

Segundo a líder de lançamento da plataforma Intacta2 Xtend®, Natália Carvalho, o plano é chegar na safra 2022/2023 com o dobro de variedades de i2x disponíveis hoje no mercado, muitas delas de marcas já consagradas como Monsoy e Agroeste. "Queremos que o produtor tenha a melhor ferramenta para obter ganhos reais de produtividade na soja. E para isso iremos passar das atuais 30 variedades adaptadas para as 5 macrorregiões do país, para pelo menos 60 variedades na safra que se inicia em setembro deste ano. Ou seja, teremos o maior portfólio disponível no mercado", comenta ela.

Para o milho, o produtor poderá observar os campos experimentais com variedades da nova biotecnologia VTPRO4®, que além de contribuir ainda mais para o controle das principais lagartas que afetam a cultura desde a parte radicular até as folhas e a espiga, apresenta altas produtividades com variedades adaptadas para todo o país.

A marca Dekalb, por exemplo, destacou a mais nova integrante de seu portfólio: o híbrido DKB260. Adaptado para a região Sul do país, ele possui característica de ciclo super precoce, janela de plantio ampla, ótima qualidade de grãos e excelente potencial produtivo. Esse híbrido ainda traz porte baixo, plantas eretas, ótimo sistema radicular e alta velocidade de perda de umidade, além de agregar notas de tolerância a cigarrinha.

A Sementes Agroceres traz o AG9021, também um híbrido para a safra de verão, com diferencial de possuir ciclo hiperprecoce e produtividade bastante elevada. Esse híbrido tem um dos ciclos mais rápidos do mercado, permitindo ao produtor plantar e colher mais cedo. A marca Agroeste também apresentará o lançamento AS1800, híbrido que combina super precocidade, estabilidade, sanidade foliar e tolerância às principais doenças, além dos já consagrados.

Por fim, visitantes da Show Rural Coopavel poderão compreender qual o tratamento sob medida oferecido para potencializar a produtividade de cada uma dessas sementes a partir da exclusiva solução Accelerus para as culturas da soja e do milho, que combina tratamentos personalizados de acordo com a necessidade do agricultor e tecnologia de ponta com o maquinário mais preciso do mercado para levar ainda mais performance às lavouras brasileiras.

Proteção para as lavouras

Tão importante quanto as novas biotecnologias para uma agricultura produtiva e sustentável são as soluções para a proteção de cultivos, que ajudam no combate às pragas, doenças e plantas daninhas.

Durante a feira, a Bayer apresentará uma nova opção para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho para a safra 2022. O Adengo® trará ao produtor uma alternativa com amplo espectro de controle e dois modos de ação (Isoxaflutol e Thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas. Além disso, a solução apresenta formulação estável e duradoura, podendo ser utilizado com ou sem a formação de palhada, garantindo a eficácia do manejo de dessecação.

Outra solução que irá ganhar destaque é o fungicida recém-lançado Fox® Xpro, que combate as principais doenças de soja, milho, algodão, cereais de inverno, girassol e feijão. Composto por três ingredientes ativos, o Fox® Xpro permite a ação tripla nas principais doenças que afetam o cultivo, atuando em todas as fases do ciclo de vida do fungo, deixando a lavoura sadia e produtiva e evitando estragos causados por doenças, como a temida ferrugem asiática da soja, por exemplo.

Já para os insetos de difícil controle, como os percevejos, a Bayer irá apresentar aos produtores o inseticida Curbix 200 SC®️, que atua no controle desses insetos de duas formas: através de ingestão e, principalmente, por contato, proporcionando alto efeito de choque e período prolongado de controle.

