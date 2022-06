Bayer e Sistema Faeg/Senar/Ifag iniciam terceira edição de programa para desenvolver jovens líderes do agro

Em 2022, o Lidera Bayer Faeg Jovem deve impactar cerca de 1.800 jovens, 29% a mais do que no ano anterior

SÃO PAULO, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A intensificação do uso de tecnologia no campo tem atraído cada vez mais o interesse de jovens pelo agronegócio. Para eles, o campo é visto com novos desafios e é um amplo terreno para que possam aplicar conhecimentos adquiridos nos estudos fora da porteira para gerar e aplicar soluções inovadoras nas fazendas. Com o objetivo de apoiar a formação de novos líderes no setor, o Sistema Faeg/Senar/Ifag e a Bayer apresentam a terceira edição do programa de capacitação Lidera Bayer Faeg Jovem.

Em 2022, a parceria deve impactar 1.800 jovens no decorrer dos próximos meses, público 29% maior do que a edição anterior, com 160 grupos em diferentes localidades do Estado de Goiás. A programação busca enriquecer a discussão sobre a importância da presença dos jovens para o futuro da produção agrícola e capacitar aqueles que caminham para assumir postos de atuação no agronegócio, seja em propriedades familiares ou em entidades setoriais.

Durante os encontros na forma de webinars, especialistas irão compartilhar conhecimentos sobre as capacidades esperadas em cargos de liderança, estimular a reflexão sobre inovação no setor, sustentabilidade e sucessão familiar no campo para a continuidade dos negócios. A primeira frente é voltada para todos os participantes do Programa Faeg Jovem e contempla três workshops ministrados por especialistas, com temáticas atreladas às demandas do atual cenário mundial do agronegócio.

A programação contempla os seguintes temas: Sustentabilidade, com discussões sobre técnicas agrícolas que sequestram carbono no solo e a apresentação do programa PRO Carbono da Bayer, que apoia agricultores na intensificação de práticas conservacionistas, Continuidade nos Negócios, voltado ao processo de sucessão familiar, incluindo a gestão de projetos no campo e, por fim, Soft Skills, com palestras para incentivar a criatividade e inovação, fundamentais para a formação de líderes que o mercado procura.

Além disso, o Sistema Faeg/Senar/Ifag irá selecionar 30 jovens com perfil de liderança para participar da Academia de Jovens Líderes do Agro, um programa voltado especificamente para a capacitação de futuros tomadores de decisão no agro goiano e brasileiro. Esse programa específico será composto por workshops, palestras e treinamentos, além de mentoria e desenvolvimento de um projeto com o uso de metodologias ágeis.

"O agro é um dos principais setores da economia e enfrenta diariamente diversos desafios, que demandam um olhar inovador. Preparar novas lideranças para o campo é fundamental para a construção de um futuro mais sustentável e alcançar isso só será possível pela capacitação dos jovens. Nossa parceria continuada com o Sistema Faeg/Senar/Ifag tem sido bem-sucedida em apoiar os jovens do agro com conhecimento para que possam compreender as demandas geradas pelas transformações do setor e se desenvolver como profissionais", afirma Fernando Prudente, Diretor de Negócios de Soja e algodão da Bayer.

"Através dessa parceria com a Bayer, o Sistema Faeg/Senar/Ifag segue mantendo a constância nos programas de desenvolvimento dos protagonistas do agro. Diante disso, oferecemos ferramentas para que os jovens estejam mais preparados para atuarem do campo à cidade. Isso possibilita a escolha de dar continuidade ao trabalho na propriedade da família ou atuar em outros projetos no agronegócio, reforçando a importância da presença e contribuição em entidades, sindicatos e federações", afirma Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás.

A terceira edição do Lidera Bayer Faeg Jovem teve início com uma live (20/6). No dia 28/6 haverá o primeiro dos três módulos de workshop com especialistas, com foco em Sustentabilidade e no programa PRO Carbono da Bayer. Os demais módulos ocorrem no mês seguinte, com os temas Continuidade nos Negócios (12/7) e Soft Skills (26/7).

Já a turma que participará da Academia de Líderes do Agro terá sua primeira sessão no dia 2 de julho. Serão 11 encontros ao longo do ano, com apresentação dos trabalhos no dia 15 de outubro e visita do grupo vencedor à fazenda modelo da Bayer Foward Farming no Brasil para encerrar.

O Lidera Bayer Faeg Jovem nasceu, em 2020, a partir de discussões sobre diversidade geracional no campo e os desafios de estimular a presença mais ativa dos jovens no agronegócio brasileiro.

