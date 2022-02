Bayer introduz novo modelo de negócio na Show Rural Coopavel

Se o resultado não for o esperado pela companhia, o agricultor receberá de volta, na safra subsequente, a quantidade de sementes investida para implementar a recomendação da Bayer, tendo assim, seu risco compartilhado com a empresa, atuando em parceria ao longo da safra. Com este lançamento, a Bayer busca ir além do simples fornecimento de produtos, focando em gerar valor para os agricultores. "A capacidade de gerar valor para nossos clientes é um dos nossos principais indicativos de sucesso e, agora, essa relação ficará ainda mais clara. Caminhamos para um cenário em que nossa competência também será medida de acordo com a confiabilidade de nossas recomendações", afirma Anna Malmskov, Diretora de Novos Modelos de Negócios da Bayer.

Para poder integrar modelos inovadores de negócio como este nas próximas safras, produtores precisam estar inseridos na realidade da agricultura digital, algo que é possível com o uso de plataformas como Climate FieldView™. No caso do novo modelo de densidade populacional de milho, além de possuir licença do Plano Plus da plataforma, equipamentos e compatibilidade para mapear operações de plantio e colheita, é importante contar com resultados de, pelo menos, uma safra de milho, até para que seja possível gerar recomendações de prescrições mais assertivas.

Através de dados, o FieldView™ auxilia o agricultor ao integrar informações de diferentes plataformas em um único lugar e a facilitar a gestão de operações, para que, desta forma, ele possa maximizar a produtividade e lucratividade de maneira muito mais sustentável. A ferramenta ainda possibilita que o produtor monitore de perto cada metro quadrado de sua propriedade.

Guiverson Bueno, produtor da região de Lucas do Rio Verde (MT), foi um dos agricultores que participou da fase de testes do programa de densidade e avalia positivamente a experiência. "Considerei a iniciativa bem eficiente, produzi mais na área analisada e, além disso, o programa endereçou minha necessidade que é produzir mais e ter um retorno superior. Desejo utilizar na próxima safra e vou incrementar mapas de solo e de produtividade para ter uma gama ainda maior de informações".

Foco na experiência do cliente

Durante a Show Rural Coopavel, visitantes podem acompanhar a trajetória de transformação digital do campo e experimentar de perto as funcionalidades da Climate FieldView™, que já mapeia mais de 22 milhões de hectares no Brasil. Além de obter mais informações, clientes poderão, pela primeira vez, adquirir produtos e soluções da companhia diretamente na feira, na FieldView™ Shop, loja física montada para que os agricultores possam conhecer e experimentar a plataforma de agricultura digital da Bayer. Nela será possível presenciar demonstração de produto, retirar produtos de compras antecipadas, ter suporte para compra na hora com representantes da Orbia e da Climate à disposição, entre outras ativações.

"Transformação digital é uma das prioridades estratégicas da Bayer. Investimos de forma contínua na digitalização de nossas operações e projetos, e visitantes da Show Rural Coopavel podem compreender melhor essa trajetória na versão física do Espaço Bayer, nossa plataforma virtual que oferece uma experiência imersiva, totalmente customizada a partir das necessidades e peculiaridades do produtor", afirma Fábio Prata, diretor de marketing para clientes da Bayer no Brasil.

Na feira, é possível vivenciar o espaço e participar de ativações que abordam produtos e serviços, por meio de experiências únicas e inovadoras para expandir o conhecimento dos visitantes sobre o portfólio Bayer. "Nos últimos anos trabalhamos fortemente a digitalização do relacionamento com nossos clientes, seja através do lançamento do Espaço Bayer, seja pelo fortalecimento de nosso programa de relacionamento e fidelidade, o Impulso Bayer", afirma Prata.

Dentro do estande da Bayer, visitantes poderão conhecer o programa a partir de uma mandala interativa e, além de explorar os benefícios do programa, terão a oportunidade de conhecer mais sobre as experiências exclusivas, bem como ter acesso a serviços resgatáveis através de seus pontos no programa, que podem ser acumulados com a compra de soluções de qualquer uma das marcas expostas.

Clientes Impulso Bayer poderão, inclusive, conhecer alguns serviços que podem ser resgatados na própria feira e de forma gratuita. Um exemplo é a obtenção de licença do Plano de Entrada de FieldView, que pode ser obtida de graça por agricultores com uma ou duas estrelas no programa — lembrando que, para obter uma estrela, basta se cadastrar. Produtores com classificação maior, de três a cinco estrelas, podem resgatar uma licença gratuita da versão Plus, a mais completa da plataforma e que pode ser o pontapé inicial para a participação nos novos modelos de negócios anunciados pela companhia.

