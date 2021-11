Baylor и Harvard проводят совместное долгосрочное глобальное исследование

«The Global Flourishing Study («Глобальное исследование в области процветания») является именно тем видом работы, который необходим для глубокого понимания взаимодействия ключевых элементов человеческого опыта, которые помогают нам жить хорошо, быть счастливыми и ощущать чувство смысла и цели, — заявил соруководитель проекта д-р Тайлер Вандервил (Tyler VanderWeele), профессор эпидемиологии John L. Loeb and Frances Lehman Loeb и директор Программы процветания человека в Гарвардском университете, опубликовавший важные статьи об оценке процветания человека в ведущих научных журналах, таких как JAMA и Proceedings of the National Academy of Sciences. — Долгосрочный исследовательский проект позволит нам существенно расширить научные знания о факторах, определяющих процветание человека».

Директор проекта д-р Байрон Джонсон (Byron Johnson), уважаемый профессор общественных наук и директор Института исследований религии в Бэйлоре, также прокомментировал значение данных для лучшего понимания роли религии в глобальном контексте: «Это исключительная возможность для команды Бэйлорского и Гарвардского университетов провести такое групповое исследование. Поскольку размер нашей выборки довольно велик, мы сможем изучить все великие религии мира и роль, если таковая есть, которую они играют в человеческом процветании».

В состав группы войдут представители Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Кении, Мексики, Нигерии, Польши, России, Соединенных Штатов, Танзании, Турции, Украины, Филиппин, Южной Африки и Японии.

В течение следующих пяти лет команда будет анализировать долгосрочные данные о структурах, детерминантах, а также социальных, психологических, духовных, политических, экономических и связанных со здоровьем компонентах и причинах человеческого процветания. «Существует несколько примеров репрезентативных исследований на основе вероятности, которые отслеживают одних и тех же респондентов с течением времени в одной стране, — объясняет д-р Раджеш Сринивасан (Rajesh Srinivasan), международный директор исследований Gallup World Poll, — но немногие пытались охватить несколько стран. Масштаб этого проекта беспрецедентен и, вероятно, позволит получить ценную информацию для глобальных исследований с использованием такой методологии».

Разработка анкеты претерпела значительные изменения и рецензирование, включая многомесячную работу по уточнению вопросов, переводу, когнитивному и экспериментальному тестированию. Эта работа кратко изложена в детальном докладе Gallup.

Исследовательская группа будет сотрудничать с Центром открытых наук в целях превращения данных Global Flourishing Study в открытый ресурс, позволяющий исследователям, журналистам, политикам и преподавателям по всему миру изучать подробную информацию о том, что делает жизнь процветающей. Директор по вопросам политики Центра открытых наук Дэвид Меллор (David Mellor) прокомментировал это событие следующим образом: «Твердость и прозрачность, применяемые к такому анализу, повысят доверие к исследованиям, вытекающим из этой работы, и снизят барьеры на пути к равноправному доступу к этой информации по всему миру. Мы как никогда рады сотрудничеству с этими командами в целях поддержки этого процесса».

В целом, цель заключается в создании зрелой области исследований вокруг науки о процветании человека, результаты которых повлияют на направление социальной политики и здравоохранения. Глава компании Gallup Джим Клифтон (Jim Clifton) отметил: «Глобальное исследование в области процветания (GFS) — это методологическая инновация, способная по-настоящему изменить мир — по-настоящему изменив его управление». Г-н Вандервил выразил свою солидарность и заявил: «Это огромная возможность. Мы очень рады видеть, чему мы и другие исследователи по всему миру научимся».

Принимая во внимание масштаб проекта Global Flourishing Study, для обеспечения финансовой жизнеспособности ему необходима совместная поддержка со стороны консорциума финансистов, включая поддержку со стороны Фонда Джона Темплтона, Религиозного траста Темплтона, Международного благотворительного фонда Темплтона, Института Фетцера, Фонда семьи Поля Фостера, Фонда благополучия планеты Земля, Траста благосостояния и Фонда Дэвида и Кэрол Майерс.

Вместе с Джонсоном и Вандервилем в состав команды входят доктора Мэтт Бредшоу (Matt Bradshaw), Мерв Балкая-Инс (Merve Balkaya-Ince), Брендан Кейс (Brendan Case), Ин Чэнь (Ying Chen), Алекс Фоглмен (Alex Fogleman), Сунь Цзунь Цзян (Sung Joon Jang), Филип Дженкинс (Philip Jenkins), Томас Кидд (Thomas Kidd), Мэтью Т. Ли (Matthew T. Lee), Джефф Левин (Jeff Levin), Тим Ломас (Tim Lomas), Кейтлин Лонг (Katelyn Long), Ван Фам (Van Pham), Сара Шниткер (Sarah Schnitker), Джон Ссози (John Ssozi), Роберт Вудберри (Robert Woodberry) и Джордж Янси (George Yancey).

Информация о Бэйлорском институте исследования религии

Институт исследования религии, созданный в 2004 году, инициирует, поддерживает и проводит исследования религии с участием ученых и осуществляет проекты, охватывающие интеллектуальный спектр: историю, психологию, социологию, экономику, антропологию, политическую науку, философию, эпидемиологию, теологию и религиозные науки. Наш мандат распространяется на все религии, везде и на протяжении всей истории и включает изучение воздействия религии на просоциальное поведение, семейную жизнь, здоровье населения, экономическое развитие и социальные конфликты. Постоянно стремясь к надлежащей научной объективности, наши ученые относятся к религии с тем уважением, которого требуют и заслуживают святыни.

Информация о Программе процветания человека Гарвардского университета

Программа процветания человека, основанная в 2016 году в Гарвардском институте количественных социальных наук, нацелена на изучение и продвижение процветания человека, а также на разработку систематических подходов к синтезу знаний по различным дисциплинам. Проведенные в рамках программы исследования способствуют решению широкого вопроса о том, каким образом знания, полученные в результате количественного анализа социальных наук, могут быть интегрированы в знания гуманитарных наук по вопросам, связанным с процветанием человека, и как лучше всего осуществлять этот синтез знаний по различным дисциплинам. Программа нацелена на достижение большего единства в эмпирических социальных и гуманитарных науках. Программа выпускает научные публикации и спонсирует образовательные мероприятия, такие как курсы, семинары и конференции для Гарвардского университета, которые направлены на объединение знаний по различным дисциплинам и размышления о том, как эти знания могут сформировать единое целое.

Информация о компании Gallup

Gallup — международная аналитическая и консультационная компания, обладающая более чем 80-летним опытом измерения общественного мнения и развития человеческого потенциала. В рамках собственных исследований и сотрудничества с государственными, некоммерческими и благотворительными организациями компания Gallup разрабатывает показатели для измерения ключевых параметров глобального развития и социальной ответственности с течением времени.

Информация о Центре открытых наук

Основанный в 2013 году Центр открытых наук (COS) является некоммерческой организацией, ставящей своей целью повышение открытости, целостности и воспроизводимости научных исследований. COS выполняет эту миссию, формируя сообщества вокруг открытых научных практик, поддерживая метанаучные исследования, а также разрабатывая и обслуживая бесплатные программные средства с открытым исходным кодом, включая Open Science Framework (OSF). Более подробная информация представлена на веб-сайте компании по адресу: cos.io.

Контактная информация: Alex Fogleman (Алекс Фоглман), доктор философии, руководитель проекта GFS, Институт исследований религии, Бэйлорский университет, [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1672165/GFS_baylor_University.jpg

Related Links

www.baylor.edu



SOURCE Baylor University