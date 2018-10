BB&T comunica utili trimestrali da record pari a $1,01 per azione ordinaria diluita; un aumento di $0,27, o 36,5%, rispetto al terzo trimestre del 2017

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Oggi BB&T Corporation (NYSE: BBT) ha comunicato utili da record nel terzo trimestre del 2018. Il reddito netto disponibile agli azionisti ordinari è pari a $789 milioni. Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di $1,01 per il terzo trimestre del 2018, in crescita rispetto ai $0,99 registrati lo scorso trimestre. I risultati per il terzo trimestre hanno prodotto un ritorno medio sui crediti di 1,49% su base annuale e un ritorno medio sul patrimonio degli azionisti ordinari di 11,69% su base annuale.

Escludendo le spese di ristrutturazione e relative alla fusione al lordo delle imposte di $18 milioni ($13 milioni al netto delle imposte), il reddito netto disponibile agli azionisti ordinari è stato di $802 milioni, o $1,03 per azione diluita.

Il reddito netto disponibile agli azionisti ordinari era pari a $775 milioni ($0,99 per azione diluita) per il secondo trimestre del 2018 e $597 milioni ($0,74 per azione diluita) per il terzo trimestre del 2017.

"Siamo lieti di comunicare utili da record grazie a forti ricavi, una crescita dei mutui di base ampia e un robusto controllo delle spese", ha affermato il Presidente e AD Kelly S. King. "I ricavi hanno superato i $2,9 miliardi e abbiamo ottenuto dei record sia nel reddito da interessi netto che nel reddito non derivato da interessi.

"Continuiamo a eseguire numerose strategie che creano una redditività più diversificata e resistente, pur investendo sostanzialmente nella nostra piattaforma digitale per creare esperienze eccezionali per i clienti.

"Il reddito netto da interessi è stato alimentato da una crescita dei mutui del 5,8%, ha affermato King. "Il reddito non derivato da interessi è stato alimentato dal reddito assicurativo, che ha tratto vantaggio dall'acquisizione di Regions Insurance oltre che dalla crescita organica.

"La qualità dei crediti rimane eccellente ed è ulteriormente migliorata nel terzo trimestre. I crediti non performanti e i mutui scaduti da 90 o più giorni sono diminuiti rispetto a livelli che erano già estremamente bassi", ha affermato King.

"Siamo orgogliosi dei nostri associati che continuano a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e con le comunità che sono state colpite dai recenti uragani", ha affermato King. "Stiamo stringendo collaborazioni con la Croce Rossa americana, la Samaritan's Purse e molte altre organizzazioni locali di assistenza per dare una mano negli impegni di ricostruzione in corso".

Punti principali delle prestazioni del terzo trimestre 2018

Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di $1,01 , in crescita di $0,02 rispetto al secondo trimestre del 2018.

Gli utili diluiti per azione sono stati di $1,03 , se si escludono le spese dovute alla ristrutturazione e alle fusioni

Il ritorno sui crediti medi è stato di 1,49%



Il ritorno sul patrimonio medio degli azionisti comuni è stato di 11,69%



Il ritorno sul patrimonio medio tangibile degli azionisti comuni è stato di 20,00%

I ricavi imponibili equivalenti sono stati pari a $3,0 miliardi, una crescita di $52 milioni rispetto al secondo trimestre del 2018

Il margine di interesse netto è stato del 3,47%, in crescita di due punti base rispetto al trimestre precedente



Il reddito non derivato da interessi è aumentato di $17 milioni, principalmente grazie all'acquisizione di Regions Insurance

Il coefficiente fra reddito e spese è stato di 42,3%, rispetto al 42,5% del trimestre precedente

Le spese non relative agli interessi sono state di $1,7 miliardi, in crescita di $22 milioni rispetto al secondo trimestre del 2018

Regions Insurance ha aggiunto $31 milioni di spese di esercizio nel terzo trimestre del 2018

Le spese non relative agli interessi sono rimaste praticamente invariate rispetto al terzo trimestre del 2017



Le spese di personale hanno incluso aumenti relativi a determinati benefici post-impiego che sono compensati dal reddito non relativo agli interessi



Il coefficiente di efficienza relativo agli standard contabili è stato di 59,5%, rispetto al 59,7% del trimestre precedente



Il coefficiente di efficienza corretto è stato di 57,3%, rispetto al 57,4% del trimestre precedente

I mutui e i noli medi mantenuti come investimenti sono stati pari a $146,2 miliardi, in crescita di $2,1 miliardi o 5,8% su base annuale rispetto al secondo trimestre del 2018

I mutui commerciali e industriali medi sono aumentati di $352 milioni, o del 2,3% su base annuale

I mutui ipotecari residenziali medi sono aumentati di $1,2 miliardi, o del 16,6% su base annuale

I mutui indiretti medi sono aumentati di $478 milioni, o del 11,3% su base annuale

Il credito rinnovabile è aumentato di $116 milioni, o del 16,3% su base annuale

I depositi medi sono stati pari a $157,3 miliardi rispetto ai $157,7 miliardi del secondo trimestre del 2018

I depositi infruttiferi medi sono aumentati di $211 milioni, o del 1,6% su base annuale

I depositi infruttiferi medi rappresentano il 34,4% dei depositi totali, rispetto al 34,2% del trimestre precedente



Il costo dei depositi infruttiferi medi è stato dello 0,66% su base annuale, in crescita di nove punti base



Il costo dei depositi totali medi è stato dello 0,43% su base annuale, in crescita di sei punti base

La qualità dei crediti rimane eccellente

I crediti non performanti sono stati lo 0,27% dei crediti totali; il livello più basso dal 2006



I mutui scaduti da 90 o più giorni e ancora in corso di maturazione sono stati lo 0,29% dei mutui detenuti per gli investimenti, rispetto allo 0,30% nel trimestre precedente



Gli storni netti sono stati lo 0,35% dei mutui e noli medi, in crescita di cinque punti base



Il coefficiente del fondo di copertura delle perdite dovute ai mutui è stato di 2,86 volte i crediti non performanti detenuti per gli investimenti, rispetto a 2,74 volte nel trimestre precedente



Il fondo per le perdite da mutui e noli è stato di 1,05% dei mutui detenuti per gli investimenti, invariato rispetto al trimestre precedente

I livelli di capitale sono rimasti forti su tutti i fronti

Il rapporto dei titoli comuni di primo livello rispetto agli asset rettificati in base al rischio era di 10,2%



Il capitale di livello 1 basato su rischio era l'11,9%



Il capitale totale era il 13,9%



Il capitale di prestito era il 10,0%

Presentazione degli utili e sintesi dei rendimenti trimestrali

Per ascoltare la teleconferenza in diretta di BB&T relativa agli utili del terzo trimestre del 2018 alle 8 ET di oggi, chiamare il 866-519-2796 e immettere il codice di partecipazione 876127. Durante la teleconferenza sugli utili verrà impiegata una presentazione, disponibile sul nostro sito web https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. Repliche della teleconferenza saranno disponibili per 30 giorni chiamando il 888-203-1112 (codice di accesso 6326592).

La presentazione, inclusa un'appendice di riconciliazione delle dichiarazioni non pertinenti agli standard contabili, è disponibile su https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. La Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il terzo trimestre del 2018, che contiene piani finanziari dettagliati, è disponibile sul sito web di BB&T su https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Informazioni su BB&T

BB&T è una delle maggiori società di holding di servizi finanziari negli Stati Uniti con attività per $222,9 miliardi e una capitalizzazione di mercato di circa $37,4 miliardi al 30 settembre 2018. BB&T vanta una lunga tradizione di eccellenza nella comunità bancaria, e offre un'ampia gamma di servizi finanziari tra cui servizi bancari al dettaglio e commerciali, investimenti, assicurazioni, wealth management, asset management, mutui ipotecari, corporate banking, mercati di capitale e mutui specializzati. Con sede a Winston-Salem, N.C., BB&T gestisce oltre 1.900 centri finanziari in 15 stati e Washington, D.C. ed è nota per distinguersi per il servizio ai clienti da parte di Greenwich Associates per i servizi bancari alle piccole aziende e al mercato medio. Maggiori informazioni su BB&T e sulla linea di prodotti e servizi sono disponibili sul sito web BBT.com.

I rapporti di capitale sono preliminari.

Il presente comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e misure dei rendimenti determinate utilizzando metodi diversi da quelli previsti dalle procedure contabili generalmente accettate negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La direzione di BB&T utilizza tali misure "non-GAAP" nelle proprie analisi dei rendimenti della Società e dell'efficienza delle proprie attività. La direzione ritiene che tali misure non GAAP forniscano una migliore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di voci significative nel periodo in corso. La società ritiene che un'analisi significativa dei propri rendimenti finanziari richieda la comprensione dei fattori su cui si basano tali rendimenti. La direzione di BB&T ritiene che gli investitori possano trovare utili queste misure finanziarie non-GAAP. La diffusione di questi dati non deve essere considerata come un sostituto di misure finanziarie determinate secondo quanto previsto dai GAAP, e non sono necessariamente confrontabili con le misure dei rendimenti non-GAAP che possono essere presentate da altre società. Di seguito viene presentato un elenco dei tipi di misure non GAAP usate nel presente comunicato stampa:

Il tasso rettificato dell'efficienza è un dato non-GAAP poiché esclude guadagni da titoli (perdite), l'ammortamento degli asset intangibili, i costi relativi alla fusione e di ristrutturazione e altre voci selezionate. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

I titoli azionari tangibili e le misure correlate sono misure non-GAAP che escludono l'impatto degli asset intangibili e del relativo ammortamento. Queste misure sono utili per valutare in modo coerente i rendimenti di un'attività commerciale, sia acquisita che sviluppata internamente. La direzione di BB&T utilizza tali misure per valutare la qualità del capitale e dei rendimenti relativi e crede che gli investitori possano trovarle utili nelle proprie analisi della Società.

Il margine di interessi netto centrale è una misura non-GAAP che corregge il margine di interessi netto per escludere l'impatto della contabilità di acquisto. Il reddito da interessi e i bilanci medi per i mutui PCI sono esclusi interamente poiché la contabilità di tali mutui può comportare tendenze di rendimento notevoli e insolite. Le partite di contabilità acquisti e i relativi ammortamenti per a) i titoli acquisiti dalla FDIC nell'acquisizione di Colonial e b) i mutui non PCI, i depositi e i debiti di lungo termine acquisiti da Susquehanna e National Penn, sono esclusi per approssimare i loro redditi ai tassi precedenti all'acquisizione. La direzione di BB&T' ritiene che le correzioni per il calcolo del margine di interessi netto per determinati crediti e passività acquisiti forniscano agli investitori informazioni utili relative alle prestazioni dei crediti di BB&T che restituiscono utili.

Gli utili diluiti rettificati per azione è un dato non-GAAP poiché esclude i costi relativi alla fusione e di ristrutturazione e altre voci selezionate, al netto delle imposte. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

Il tasso rettificato della leva di esercizio è un dato non-GAAP poiché esclude guadagni da titoli (perdite), l'ammortamento degli asset intangibili, i costi relativi alla fusione e di ristrutturazione e altre voci selezionate. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

I rapporti di prestazione rettificati sono un dato non-GAAP poiché escludono le spese di acquisizione e ristrutturazione e l'ammortamento degli asset intangibili nel caso di ritorno sul patrimonio medio tangibile degli azionisti ordinari. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

La riconciliazione di tali misure non-GAAP con le misure GAAP meglio confrontabili è inclusa nella Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il terzo trimestre 2018, disponibile sul sito web https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni previsionali secondo quanto previsto dal Private Securities Litigation Reform Act (Legge di Riforma sulle controversie in merito ai titoli privati) del 1995, relativamente alle condizioni finanziarie, ai risultati delle attività, ai business plan e al rendimento futuro di BB&T. Le dichiarazioni previsionali non si basano su fatti storici e reali, ma rappresentano le opinioni e quanto presunto sulle attività commerciali di BB&T, sulle condizioni economiche e su altre condizioni future. Tenuto conto che le dichiarazioni previsionali si riferiscono al futuro, esse sono soggette a incertezze tipiche, rischi e cambiamenti nelle circostanze che sono di difficile previsione. I risultati effettivi conseguiti da BB&T possono differire di fatto da quelli previsti dalle presenti dichiarazioni previsionali. Locuzioni quali "anticipa," "crede," "stima," "si aspetta," "prevede," "intende," "pianifica" "ha in programma," "può," "potrà," "deve," "potrebbe," e altre espressioni simili servono a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni sono soggette a fattori che potrebbero determinare differenze di fatto tra i risultati effettivi e quelli anticipati. Nonostante non vi siano garanzie che eventuali elenchi di rischi e incertezze o di fattori di rischio possano essere completi, fattori importanti che potrebbero determinare differenze sostanziali tra quelli riportati nelle dichiarazioni previsionali, che comprendono, ma senza limitarsi a questi, anche i rischi e le incertezze discusse più estesamente nella voce 1A-Fattori di rischio nel nostro Rapporto annuale su Modello 10-k per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2017, e negli eventuali documenti presentati successivamente da BB&T alla SEC (Commissione di controllo sui titoli e la borsa degli Stati Uniti):

le condizioni economiche o del mondo degli affari in generale a livello nazionale o regionale potrebbero essere meno favorevoli del previsto, determinando, tra l'altro, una crescita dei depositi e/o dei crediti più lenta, il deterioramento del credito e/o una minore domanda dei servizi creditizi, assicurativi e di altro tipo;

sconvolgimenti dei mercati finanziari, sia a livello nazionale che globale, compreso il declassamento delle obbligazioni statali statunitensi da parte di una delle agenzie di valutazione del credito, l'instabilità economica e le condizioni della recessione in Europa, la futura uscita del Regno Unito dall'Unione Europea;

modifiche nell'ambiente dei tassi d'interesse, inclusi variazioni dei tassi d'interesse dalla Federal Reserve, oltre a rivalutazione dei flussi di cassa che possono ridurre il margine netto degli interessi e/o i volumi e i valori dei prestiti e dei depositi oltre al valore di altri crediti e debiti detenuti;

le pressioni concorrenziali tra le istituzioni di deposito e le altre istituzioni finanziarie potrebbero aumentare in misura significativa;

modifiche legislative, normative o contabili, comprese le modifiche derivanti dall'adozione e dall'implementazione del Dodd-Frank Act possono riflettersi in maniera negativa sulle attività nelle quali è impegnata BB&T;

le autorità fiscali locali, statali o federali potrebbero assumere posizioni che sono contrarie a BB&T;

si potrebbe determinare una riduzione della classificazione del credito di BB&T;

nei mercati dei titoli si potrebbero determinare cambiamenti negativi;

i concorrenti di BB&T potrebbero avere maggiori risorse finanziarie o sviluppare prodotti che li metterebbero in condizione di essere più concorrenziali di BB&T e possono essere soggetti a standard normativi diversi da quelli di BB&T;

rischi derivanti da attacchi informatici potrebbero riflettersi in maniera negativa sulle attività di BB&T e sui rendimenti finanziari, o sulla nostra reputazione, e BB&T potrebbe essere ritenuta responsabile delle perdite finanziarie sofferte da terzi in conseguenza di violazioni di dati condivisi dalle istituzioni finanziarie;

costi più elevati del previsto per l'infrastruttura informatica o la mancata implementazione di potenziamenti futuri dei sistemi potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie di BB&T e i risultati delle operazioni potrebbero determinare significativi costi aggiuntivi per BB&T;

disastri naturali o di altro tipo, compresi attentati terroristici, potrebbero avere un effetto negativo su BB&T, ovvero tali eventi potrebbero sconvolgere le attività di BB&T o la capacità e la volontà dei clienti di BB&T di accedere ai servizi offerti da BB&T;

i costi o le difficoltà relativi all'integrazione delle attività di BB&T e dei partner nelle fusioni potrebbero essere maggiori del previsto;

la mancata attuazione dei piani strategici od operativi, compresa la capacità di completare con successo e/o integrare fusioni e acquisizioni o conseguire i risparmi previsti dei costi o la crescita prevista dei ricavi associati con le fusioni e con le acquisizioni nell'arco di tempo previsto potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni;

controversie significative e procedimenti normativi potrebbero avere un'influenza negativa su BB&T;

sentenze sfavorevoli di procedimenti legali o di altre richieste e indagini statutarie e altre indagini statali o altre inchieste potrebbero creare pubblicità negative, proteste, sanzioni, penali, imposizione di limitazioni sulle operazioni di BB&T o sulla sua capacità di ampliare le proprie attività commerciali o potrebbero provocare altre conseguenze negative, con conseguente danno della reputazione e potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni di BB&T;

rischi derivanti da un uso intensivo di modelli;

le misure per la gestione del rischio potrebbero non essere completamente efficaci;

il logoramento dei depositi e la perdita di clienti e/o entrate a seguito delle fusioni e delle acquisizioni completate potrebbero essere maggiori di quanto previsto;

interruzioni diffuse del funzionamento dei sistemi, determinate da guasti di sistemi critici interni o di servizi critici forniti da terzi, potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni di BB&T.

I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle presenti dichiarazioni previsionali che sono vere soltanto alla data in cui viene rilasciato il presente rapporto. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalle leggi o dalle norme applicabili, BB&T non assume alcun obbligo in merito alla revisione o all'aggiornamento pubblico delle dichiarazioni previsionali per qualsivoglia motivazione.

