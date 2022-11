BB Energy annonce le lancement de son initiative visant à améliorer 200 000 fourneaux au Rwanda

LONDRES, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BB Energy (ci-après « le Groupe ») a annoncé le lancement de son projet de fourneaux améliorés (ICS, « Improved Cookstove ») au Rwanda. En partenariat avec sa filiale locale Société Pétrolière (SP) et le fabricant local Quality Engineering Company (QEC), BB Energy fournit des fourneaux améliorés à haut rendement énergétique aux communautés rurales du Rwanda.

En novembre 2021, BB Energy a signé un mémorandum d'accord avec le ministère de l'Environnement promettant d'entreprendre un large éventail d'initiatives qui favoriseraient la lutte contre le changement climatique au Rwanda. Moins d'un an après, le Groupe lance son premier projet dans le pays.

Cette initiative permettra de fournir gratuitement 200 000 cuisinières améliorées aux foyers du pays. En remplaçant la méthode traditionnelle de cuisson à trois pierres, les nouveaux fourneaux réduiront considérablement la déforestation et les émissions nocives dans les foyers, comme le monoxyde de carbone. En outre, leur efficacité permettra de réduire le temps passé par les femmes et les enfants à ramasser du bois.

QEC fabriquera localement les fourneaux améliorés et les distribuera aux communautés rurales. Une fois les fourneaux livrés, un plan de formation actif sera mis en place ; les représentants de QEC fourniront aux bénéficiaires les connaissances nécessaires à une utilisation optimale des fourneaux. En engageant une entreprise locale pour contribuer au projet, BB Energy crée des opportunités d'emploi pour plus de 100 Rwandais.

Qualifié d'initiative de réduction du carbone, le projet a été soumis à Verra pour validation. Les détails sont disponibles dans le registre des projets.

Mohamed Bassatne, PDG de BB Energy, a déclaré : « Près de trois milliards de personnes dans le monde cuisinent sur des feux ouverts. Les femmes et les enfants sont particulièrement impactés négativement. Dans le cadre de notre stratégie de RSE, nous pensons qu'il convient de donner en retour aux communautés locales dans lesquelles nous opérons. Nous sommes fiers de collaborer avec notre partenaire local SP Rwanda sur l'initiative "Improved Cookstove". Jusqu'à présent, nous avons engagé 100 Rwandais pour fabriquer, distribuer et livrer les fourneaux aux familles à faible revenu des zones rurales ».

Le groupe BB Energy a été créé en 1937 et est aujourd'hui l'une des principales sociétés indépendantes de commerce de produits énergétiques. Sa division chargée des énergies renouvelables et de la réduction des émissions est en pleine croissance. La société compte 474 employés répartis dans 12 bureaux sur les cinq continents, avec des centres de commerce clés à Londres, Dubaï, Singapour et Houston.

