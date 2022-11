BB Energy étend avec succès sa facilité de crédit de base d'emprunt numérique à 580 millions USD

HOUSTON, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BB Energy, une société de commerce d'énergie indépendante de premier plan au niveau mondial, est heureuse d'annoncer qu'elle a réussi à refinancer et à étendre une facilité de crédit de base d'emprunt garantie de premier rang de 580 millions de dollars (la « facilité »).

Jacques Erni, Group CFO, BB Energy

Sur la base d'une taille initiale de 500 millions de dollars, la facilité a été portée à 580 millions de dollars américains pour financer les flux commerciaux de BB Energy USA à travers les Amériques. Elle dispose d'une clause accordéon de 320 millions de dollars US pour soutenir la croissance future.

Des engagements ont été reçus de la part d'un groupe de 11 banques diversifiées au niveau mondial, avec une large répartition géographique. ING Capital LLC a agi en tant qu'arrangeur et teneur de livres dans la syndication et agira en tant qu'agent administratif pour la facilité. Citibank, N.A. est la banque chargée de la gestion des liquidités. Les autres banques participantes étaient Natixis NY, Société Générale NY, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank, N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, UBS Switzerland AG. En outre, il y a trois nouvelles banques participantes, qui sont Valley National Bank, GarantiBank International N.V. et Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., agence de New York (Bladex).

Le directeur financier du groupe BB Energy, Jacques Erni, a commenté : « Nous sommes ravis de l'issue de la facilité avec un montant de clôture de 580 millions de dollars, qui constitue une étape importante pour BB Energy USA pour atteindre son prochain niveau de croissance. Cela démontre une fois de plus notre solide accès aux sources de financement des marchés bancaires mondiaux. »

« Je tiens à remercier notre banque principale, ING Capital LLC, ainsi que tous les prêteurs existants et les nouvelles banques participantes. Nous leur sommes reconnaissants de la confiance qu'ils continuent d'accorder à BB Energy et nous sommes impatients de travailler avec eux », a ajouté M. Erni.

Suite au partenariat réussi de BB Energy avec Komgo pour lancer la première facilité d'emprunt numérique américaine en octobre 2021, la facilité sera également une base d'emprunt numérique sur la plateforme digitalisée de Komgo. La collaboration avec Komgo démontre l'objectif commun de BB Energy et de ses partenaires financiers vers une transparence absolue et une intégrité renforcée grâce à la numérisation.

