BB Energy weitet seine digitale Borrowing-Base-Kreditfazilität erfolgreich auf 580 Mio. USD aus

HOUSTON, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- BB Energy, ein führendes, weltweit unabhängiges Energiehandelsunternehmen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine vorrangige besicherte Kreditfazilität (die „Fazilität") in Höhe von 580 Millionen USD erfolgreich refinanziert und erweitert hat.

Jacques Erni, Group CFO, BB Energy

Ausgehend von einem anfänglichen Volumen von 500 Millionen USD wurde die Fazilität auf 580 Millionen USD erhöht, um Handelsströme von BB Energy USA in Nord-, Mittel- und Südamerika zu finanzieren. Es verfügt über eine Akkordeon-Funktion in Höhe von 320 Millionen USD, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

Die Zusagen wurden von einer weltweit diversifizierten Gruppe von 11 Banken mit einer breiten geografischen Aufteilung erhalten. ING Capital LLC fungierte als Arranger und Bookrunner in der Syndizierung und wird als Verwaltungsagent für die Fazilität auftreten. Citibank, N.A. ist die Cash-Management-Bank. Die anderen Banken waren Natixis NY, Société Générale NY, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank, N.A.,Credit Agricole Corporate and Investment Bank, UBS Switzerland AG. Darüber hinaus gibt es drei neue teilnehmende Banken: Valley National Bank, GarantiBank International N.V. und Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., New York Agency (Bladex).

Jacques Erni, CFO der BB Energy Group, sagte: „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Fazilität mit einem Endbetrag von 580 Millionen USD. Dies ist ein Meilenstein für BB Energy USA, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Und es belegt erneut unseren starken Zugang zu Finanzierungsquellen seitens der globalen Bankmärkte."

„Ich möchte unserer führenden Bank ING Capital LLC sowie allen bestehenden Kreditgebern und den neuen teilnehmenden Banken danken. Wir sind dankbar für ihr anhaltend starkes Vertrauen in BB Energy und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen", fügte Erni hinzu.

Infolge der erfolgreichen Partnerschaft von BB Energy mit Komgo zur Einführung der ersten US-amerikanischen Fazilität für die digitale Kreditaufnahme im Oktober 2021 wird die Fazilität auch eine digitale Borrowing Base auf der digitalisierten Plattform von Komgo sein. Die Zusammenarbeit mit Komgo demonstriert das gemeinsame Ziel von BB Energy und seinen Finanzpartnern, absolute Transparenz und mehr Integrität durch Digitalisierung zu erreichen.

