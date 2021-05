BBM Logística anuncia aumento de 31% na receita bruta do 1º Tri 2021, expande operações e cresce fortemente no e-commerce

- R$ 357 milhões receita bruta no 1º Trimestre 2021, + 31% vs. 1º Tri 2020

- Expansão do e-commerce: +83% no volume de entregas da Diálogo (empresa focada em last mile) em relação ao mesmo período de 2020

- EBITDA ajustado: + 20,6% na comparação anual atingindo R$ 25,5 milhões

- Rápida integração de empresas adquiridas e expansão das operações para novas regiões marcam o trimestre

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 9 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos rodoviários do Mercosul, anunciou hoje os resultados do 1º Tri 2021, com forte crescimento de receita e expansão significativa das operações de last mile.

"Mantivemos nosso ritmo de crescimento acelerado combinando expansão orgânica e aquisições. O faturamento das empresas adquiridas em 2020, Translag e Diálogo, somado a novos contratos e clientes em todas nossas unidades de negócios compuseram este ótimo resultado" explica Marco Modesti, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Expansão do e-commerce: pilar estratégico de crescimento

A Diálogo, empresa do Grupo BBM adquirida em dezembro de 2020 e cujo foco são operações de last mile e e-commerce, continua em rápido crescimento, tendo aumentado o volume de entregas em 83% na comparação anual, totalizando 2,2 milhões de entregas no trimestre.

"A integração com a BBM está sendo muito rápida e positiva, enxergamos diversas oportunidades de combinar a malha logística nacional da BBM com nossa tecnologia de entregas last mile para consolidar nosso posicionamento em e-commerce." disse Ricardo Hoerde, fundador da Diálogo e Diretor de E-commerce da BBM.

Crescimento nas duas divisões de negócios, TM e DCC

Entre as divisões, a área de TM (Transportation Management), que inclui os serviços de carga fracionada, e-commerce e carga geral operando em modelo asset-light, cresceu 45% na comparação anual e representou 69% do faturamento da BBM.

Na divisão DCC (operações logísticas dedicadas), a resiliência dos contratos de longo prazo e novas operações resultaram em crescimento de 14% na comparação anual.

"Além da integração das empresas que nos abrem novos mercados e serviços, expandimos a operação de carga fracionada para o Centro-Oeste e Nordeste, lançamos novos serviços como o MRO (serviços especializados de abastecimento de indústrias) e aumentamos nossa carteira de clientes. Nosso posicionamento end-to-end com um amplo portfolio de serviços cobrindo toda a cadeia logística nos oferece diversas oportunidades de crescimento e cross-selling" disse Andre Prado, CEO da BBM.

Aumento do EBITDA

O EBITDA ajustado cresceu 20,6% na comparação anual atingindo R$ 25,5 milhões no trimestre. A margem EBITDA foi de 8,5% impactada por aumentos na estrutura corporativa realizados para suportar os planos de expansão da empresa, além da sazonalidade normal do setor em que o primeiro trimestre costuma ter menor volume e faturamento e, portanto, menor diluição dos custos fixos. Excluindo gastos não recorrentes relacionados à integração das empresas adquiridas, o EBITDA aumentaria para cerca de R$ 26,3 milhões e a margem EBITDA para aproximadamente 8,8%.

Em relação ao lucro líquido, no resultado acumulado de 12 meses, a empresa atingiu R$ 10,7 milhões, 26% de crescimento na comparação anual. No trimestre, reportou prejuízo de R$ 814 mil, melhorando o desempenho em relação ao prejuízo de R$ 2,7 milhões do ano anterior. E, mesmo com o impacto da sazonalidade negativa normal do setor no primeiro trimestre, este valor teria sido positivo se excluídos os gastos não recorrentes mencionados acima e as despesas de M&A que, juntos, totalizaram cerca de R$ 1,8 milhão no trimestre.

Solidez Financeira

A BBM terminou o trimestre com R$ 125 milhões no caixa e índice Dívida Líquida / EBITDA dos últimos 12 meses até Março/2021 de 2,2x com posição financeira sólida e capacidade para novas aquisições. Em março de 2021, concluiu a emissão da sua 2ª. debênture no montante total de R$ 240 milhões .

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única brasileira. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017 do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.000 funcionários e aproximadamente 11 milhões de entregas por ano, a BBM com seu pocicionamento Omnichannel,provê soluções logísticas para todos canais de venda.

