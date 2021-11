BBM Logística anuncia faturamento recorde com forte crescimento no volume de e-commerce

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos rodoviários do Mercosul, anunciou os resultados do 3º Tri 2021, com recorde de faturamento e expansão significativa das operações de last mile, alcançando R$ 356,2 milhões em receita liquida, que equivale a +37,1% em comparação ao mesmo período de 2020 e apresentou a maior receita bruta de sua história com R$ 432 milhões no 3T21.

"O terceiro trimestre foi positivo para a BBM, principalmente pela continuidade nos processos de expansão geográfica, forte crescimento do e-commerce e cross selling entre as empresas do grupo", explica André Prado, CEO da BBM Logística.

Expansão do e-commerce: pilar estratégico de crescimento

O crescimento é reflexo da consolidação das aquisições da Translag e da Diálogo Logística, que aconteceram em setembro e dezembro de 2020, respectivamente. Foi registrado um aumento de 38,0% principalmente no segmento TM (Transportation Management ou gerenciamento de transporte) em relação ao segundo trimestre de 2021, impulsionado principalmente pelos resultados da divisão de Carga Geral Internacional.

A operação de e-commerce registrou novo recorde de volume, com 3,1 milhões de pedidos entregues no 3T21, + 30% em relação ao 3T20 e 8,3 milhões de entregas no acumulado do ano, representando um crescimento de + 53% comparando ao período janeiro-outubro de 2020.

Crescimento em todas as unidades de negócio

Com relação às duas principais divisões de negócios, foi apresentada expansão significativa com novos clientes e expansão geográfica. A divisão TM (Transportation Management) atingiu 37,3% na receita liquida em comparação ao mesmo período de 2020, representando 66,5% do faturamento líquido da BBM. Já a divisão de DCC (operações logísticas dedicadas) cresceu cerca de 42% na receita liquida em comparação a 2020.

Investimentos em tecnologia

A BBM continua avançando fortemente nas iniciativas de inovação, eficiência e qualidade. Em setembro, foi iniciado o roll out da implantação do ERP SAP para a divisão de carga fracionada, dando continuidade na preparação da BBM para acelerar a captura de sinergias de novas aquisições e na criação de um futuro centro de serviços compartilhados. A empresa também se prepara para o 1° Go Live do Marketplace, ferramenta que conectará as demandas de fretes com os motoristas autônomos para maior eficiência, agilidade e otimização dos recursos para as operações de TM.

Implementação de ESG

A companhia aprovou a implementação da agenda ESG com o objetivo de definir as diretrizes de atuação da área na empresa, reafirmando o compromisso da BBM na integração dos aspectos ambientais, sociais e de governança na condução dos seus negócios com foco na redução de impactos socioambientais negativos e na geração de valor para os stakeholders.

Em setembro, a empresa conduziu uma pesquisa de Materialidade para identificação e priorização de temas ambientais, sociais e econômicos relacionados às atividades do Grupo BBM que são considerados relevantes pelos públicos com os quais nos relacionamos. Neste processo foram realizadas entrevistas e uma pesquisa online com público externo e interno.

Solidez Financeira

A BBM fechou o trimestre com R$ 76,2 milhões de caixa e equivalentes. Visando financiar seu crescimento, a Companhia estuda a 3ª emissão de debêntures, além de já possuir linhas de crédito aprovadas com bancos de primeira linha.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única brasileira. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017 do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.000 funcionários e aproximadamente 11 milhões de entregas por ano, a BBM com seu posicionamento Omnichannel,provê soluções logísticas para todos canais de venda.

