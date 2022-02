BBM Logística e Klabin consolidam parceria comercial com a assinatura de novos contratos

O prazo de vigência dos contratos é de 6 anos, até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação. Tais contratos envolverão 210 equipamentos de transporte de alta tecnologia e segurança operacional, com uma movimentação mensal de cerca de 400.000 toneladas, o que, aos preços atuais, geraria para a Companhia uma receita próxima de R$1 bilhão considerando a totalidade do período de vigência dos contratos.

Atualmente, a BBM já oferece logística integrada com ativos e recursos dedicados que permitem solução completa, desde a colheita, passando pelo carregamento, transporte e atividades de apoio até a entrega no destino, além de gestão de pátio. A nova parceria faz parte do momento de expansão da BBM para atender a diversos segmentos com excelência reafirmando a missão de entregar a melhor solução em transporte e logística, a partir de processos eficientes, eficazes, inovadores e integrados. Com a parceria, a BBM passa a atender nesse segmento o interior de São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina, com o intuito de enraizar as atividades da companhia nesses estados.

De acordo com João Cristo, Diretor de Desenvolvimento de Soluções DCC da BBM Logística, este contrato é fruto de uma parceria comercial com mais de 25 anos com a Klabin, e esta longevidade trouxe a confiança fazendo com que o cliente acreditasse no projeto, no planejamento e na entrega da operação. "Com esse contrato a BBM Logística se consolida entre os três maiores operadores do segmento florestal, sendo o maior que entrega a solução end-to-end da logística florestal, desde a colheita até o pátio fabril – solução de especial importância no segmento florestal--, solidificando a marca com robustez em termos de clientes e no setor", afirma o executivo.

A novidade vem em um momento de expansão do setor florestal e agropecuária, que de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2022 deve apresentar crescimento de 5,0 %. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), o setor prevê investimentos em expansão de R$ 35,5 bilhões até 2023, destinado para florestas, novas fábricas, expansões, tecnologia e ciência. Esses aumentos também têm impacto direto na logística, que aumentou em mais de 65% o número de cargas no segmento no primeiro semestre do último ano. "Observando o crescimento do setor, pudemos criar estratégias sólidas para acompanhar essa evolução também na logística, sendo assim, a colaboração com a Klabin expande ainda mais o leque de soluções da BBM com a nossa atuação em diversos segmentos e abrangendo mais regiões", enfatiza André Prado, CEO da BBM Logística .

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017 do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.000 funcionários, 3.000 veículos em operação e aproximadamente 11 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado brasileiro, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742786/MicrosoftTeams_image__13.jpg

FONTE BBM Logística

SOURCE BBM Logística