BCI investiert maßgeblich in Authority Brands

COLUMBIA, Maryland und VICTORIA, British Columbia, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Authority Brands, eine Franchise-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen in Nordamerika, gab heute bekannt, dass die British Columbia Investment Management Corporation („BCI"), einer der größten institutionellen Investoren in Kanada, sich bereit erklärt hat, eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu erwerben, und zwar zusammen mit Fonds, die von Apax Partners LLP („Apax Funds") beraten werden, welche die Mehrheitsbeteiligung behalten werden.

Authority Brands ist der führende Home-Service-Franchisegeber in Nordamerika. Die Franchise-Marken für haushaltsnahe Dienstleistungen sind führend in ihrer Branche und bieten Hausbesitzern Dienstleistungen von der Grundstücksgrenze bis zur Dachkante. Zu den Unternehmen von Authority Brands gehören 12 führende Franchisegeber für haushaltsnahe Dienstleistungen: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration und Woofie's. Zusammen bieten diese Marken haushaltsnahe Dienstleistungen über rund 860 Franchisenehmer in ganz Nordamerika an.

Seit der Erstinvestition der Apax-Fonds im Jahr 2018 ist Authority Brands von zwei Franchisegebern für Haushaltsdienstleistungen auf derzeit 12 Franchisegeber gewachsen, hat in neue Regionen und Dienstleistungen expandiert und eine leistungsfähige Infrastruktur aufgebaut.

„Wir sind stolz darauf, mit dem Team von Authority Brands zusammenzuarbeiten, um sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen eine führende Franchise-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen aufzubauen", sagte Ashish Karandikar, Partner bei Apax. „Wir sehen nach wie vor ein erhebliches Wachstumspotenzial für Authority Brands und freuen uns, BCI und die Mitglieder des Führungsteams in der nächsten Phase der Unternehmensreise zu begleiten, in der sie ihre Plattform durch Fusionen und Übernahmen sowie strategische Initiativen wie Franchise-Entwicklung, technologische Transformation und internationale Expansion erweitern."

„Als langfristiger Investor investieren wir in marktführende Unternehmen mit starken Managementteams, vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten und robusten Geschäftsmodellen, die Shareholder Value schaffen, wie Authority Brands", so Dave Hong, Senior Managing Director, Private Equity bei BCI. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Authority Brands und Apax, um für unsere Kunden aus dem Bereich der Pensions- und Versicherungsfonds überzeugende risikoadjustierte Renditen zu erzielen."

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit Apax und BCI den Aufbau des führenden Franchiseunternehmens für haushaltsnahe Dienstleistungen fortsetzen können", sagte Craig Donaldson, Chief Executive Officer von Authority Brands. „Beide Partner werden einen beträchtlichen Mehrwert schaffen, da wir bestrebt sind, weitere Anteile am stark fragmentierten Markt für haushaltsnahe Dienstleistungen zu gewinnen, auch durch die Prüfung von M&A-Möglichkeiten in neuen Dienstleistungsbereichen."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Apax wurde von Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (Finanzberater), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper und Lathrop GPM (Rechtsberater) sowie Ernst & Young (Steuerberater) beraten.

Informationen zur BCI

Die British Columbia Investment Management Corporation (BCI) gehört zu den größten institutionellen Anlegern in Kanada und verwaltete zum 31. März 2022 211,1 Mrd. CAD. BCI mit Sitz in Victoria, British Columbia, und Büros in Vancouver und New York City investiert in: festverzinsliche und private Schuldtitel, börfsennotiertes und privates Beteiligungskapital, Infrastruktur und erneuerbare Ressourcen sowie Immobilienaktien und Immobilienschuldtitel über unsere unabhängig betriebene Plattformgesellschaft QuadReal Property Group. Mit unserer globalen Perspektive suchen wir nach Anlagemöglichkeiten, die Ersparnisse in produktives Kapital umwandeln, das den Risiko- und Renditeanforderungen unserer Kunden im Laufe der Zeit entspricht.

Das Private-Equity-Programm von BCI verwaltet aktiv ein globales Portfolio von privat gehaltenen Unternehmen und Fonds mit langfristigem Wachstumspotenzial im Wert von 24,8 Milliarden CAD. Durch den Einsatz unserer sektorspezifischen Teams in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation arbeiten wir mit strategischen Private-Equity-Partnern zusammen, um direkte und Co-Sponsor/Co-Investitionsmöglichkeiten zu finden und zu verwalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bci.ca .

Informationen zu Apax Partners LLP

Apax Partners LLP („Apax") ist ein weltweit führendes Private Equity Beratungsunternehmen. Seit fast 50 Jahren arbeitet Apax daran, Wachstum und Ideen zu inspirieren, die Unternehmen verändern. Das Unternehmen hat Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 60 Milliarden Dollar aufgelegt und beraten. Die Apax Funds investieren in Unternehmen in vier globalen Sektoren: Internet/Consumer, Tech, Services und Healthcare. Diese Fonds bieten langfristige Eigenkapitalfinanzierungen, um erstklassige Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.apax.com .

Apax Partners ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von ihr reguliert.

Informationen zu Authority Brands

Authority Brands ist die führende Franchising-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen, die Dienstleistungen von der Grundstücksgrenze bis zur Dachkante. Zu den Unternehmen von Authority Brands gehören 12 führende Franchisegeber für haushaltsnahe Dienstleistungen: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration und Woofie's. Zusammen bieten diese Marken haushaltsnahe Dienstleistungen über rund 860 Franchisenehmer in ganz Nordamerika an. Authority Brands mit Hauptsitz in Columbia, Maryland, hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum der einzelnen Franchisenehmer mit einer umfassenden Palette an Marketing-, Technologie- und Betriebsunterstützung zu unterstützen, damit sie sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen für Hauseigentümer konzentrieren können. Bitte besuchen Sie www.authoritybrands.com für weitere Informationen.

