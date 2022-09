BCI promove investimentos significativos na Authority Brands

COLUMBIA, Maryland e VICTORIA, Colúmbia Britânica, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Authority Brands, uma plataforma de franquia de serviços residenciais na América do Norte, anunciou hoje que a British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), um dos maiores investidores institucionais do Canadá, concordou em adquirir uma participação minoritária significativa na empresa, juntamente com fundos recomendados pelo Apax Partners LLP ("Apax Funds"), que manterá a participação majoritária.

Desde o investimento inicial dos Apax Funds em 2018, a Authority Brands cresceu de dois franqueadores de serviços domésticos para os 12 atuais, expandindo para novas localidades e serviços e construindo uma infraestrutura poderosa.

"Estamos orgulhosos por termos feito parceria com a equipe da Authority Brands para ajudar a construir, tanto organicamente quanto por meio de aquisições estratégicas, uma plataforma líder de franquia de serviços residenciais", disse Ashish Karandikar, sócio da Apax. "Continuamos a ver espaço significativo para o crescimento da Authority Brands e temos o prazer de nos unirmos à BCI e aos membros da equipe de liderança na próxima fase da jornada da empresa, à medida que ampliam sua plataforma por meio de fusões e aquisições e iniciativas estratégicas, incluindo desenvolvimento de franquias, transformação tecnológica e expansão internacional."

"Como investidor de longo prazo, buscamos investir em empresas líderes de mercado com sólidas equipes de gestão, múltiplas alavancas para crescimento e modelos de negócios resilientes que criam valor para os acionistas, como a Authority Brands," disse Dave Hong, diretor administrativo sênior de private equity da BCI. "Estamos animados para trabalhar com a Authority Brands e a Apax para gerar retornos atraentes ajustados aos riscos para nossos clientes de planos de pensão e fundos de seguro."

"Não poderíamos estar mais satisfeitos do que continuar a aprimorar o principal franqueador de serviços residenciais em parceria com o Apax e a BCI", disse Craig Donaldson, CEO da Authority Brands. "Os dois parceiros agregarão valor substancial à medida que pretendemos conseguir mais participação no mercado altamente fragmentado de serviços domésticos, incluindo a avaliação das oportunidades de fusões e aquisições em novas verticais de serviços."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. Espera-se que a transação seja concluída no 4º trimestre de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Apax foi assessorada por Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (consultores financeiros), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper e Lathrop GPM (consultor jurídico) e Ernst & Young (consultor financeiro e tributário).

Sobre a BCI

A British Columbia Investment Management Corporation (BCI) está entre os maiores investidores institucionais do Canadá, com 211,1 bilhões de dólares canadenses sob gestão, em 31 de março de 2022. Com sede em Victoria, na British Columbia, com escritórios em Vancouver e Nova York, a BCI investe em: renda fixa e dívida privada; capital público e privado; infraestrutura e recursos renováveis; bem como capital imobiliário e dívida imobiliária por meio de nossa empresa plataforma operada de forma independente, a QuadReal Property Group. Com nossa perspectiva global, buscamos oportunidades de investimento que convertam as economias em capital produtivo que atenderão aos requisitos de risco e retorno de nossos clientes ao longo do tempo.

O programa de private equity da BCI administra ativamente um portfólio global de 24,8 bilhões de dólares canadenses de empresas privadas e fundos com potencial de crescimento de longo prazo. Aproveitando nossas equipes focadas nos setores de serviços de negócios, consumidor, serviços financeiros, saúde, indústrias e tecnologia, mídia e telecomunicações, trabalhamos com parceiros estratégicos de capital privado para obter e gerenciar oportunidades diretas e de coinvestimento.

Para mais informações, acesse bci.ca.

Sobre a Apax Partners LLP

A Apax Partners LLP ("Apax") é uma empresa líder global em consultoria de private equity. Há quase 50 anos, a Apax tem trabalhado para inspirar o crescimento e as ideias que transformam as empresas. A empresa levantou e deu assessoria a fundos com compromissos agregados de mais de 60 bilhões de dólares. Os Apax Funds investem em empresas de quatro setores globais: internet/consumidor, tecnologia, serviços e saúde. Esses fundos oferecem financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Para mais informações, consulte: www.apax.com.

A Apax Partners está autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

Sobre a Authority Brands

A Authority Brands é a principal plataforma de franquia de serviços residenciais que presta serviços completos, desde a entrada da propriedade ao telhado. As empresas da Authority Brands incluem 12 franqueadores líderes de serviços domésticos: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mr. Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration e Woofie's. Juntas, essas marcas prestam serviços domésticos por meio de aproximadamente 860 franqueados em toda a América do Norte. A Authority Brands, que está sediada em Columbia, Maryland, se dedica a apoiar o crescimento de proprietários de franquias individuais com um conjunto completo de marketing, tecnologia e suporte operacional, permitindo que eles se concentrem em oferecer serviços excepcionais aos proprietários das residências. Acesse www.authoritybrands.com para mais informações.

