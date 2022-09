BCI vedie vo významných investíciách do Authority Brands

COLUMBIA, Maryland a VICTORIA, Britská Kolumbia, 21. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Authority Brands, franchisingová platforma pre služby v oblasti bývania v Severnej Amerike, dnes oznámila, že British Columbia Investment Management Corporation („BCI"), jeden z najväčších inštitucionálnych investorov v Kanade, súhlasila s nadobudnutím významného menšinového podielu v spoločnosti spolu s fondmi, ktorým radí spoločnosť Apax Partners LLP („Apax Funds"), ktorá si ponechá väčšinový podiel.

Spoločnosť Authority Brands je popredným poskytovateľom koncesií v oblasti služieb bývania v Severnej Amerike. Jej rodina franšízových značiek v oblasti služieb bývania je lídrom vo svojom odvetví a poskytuje majiteľom domov služby od hranice pozemku až po strechu. Medzi spoločnosti Authority Brands patrí 12 popredných poskytovateľov koncesií v oblasti služieb bývania: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration a Woofie's. Tieto značky spoločne poskytujú služby v oblasti bývania prostredníctvom približne 860 majiteľov koncesií v Severnej Amerike.

Od počiatočnej investície fondov Apax v roku 2018 sa spoločnosť Authority Brands rozrástla z dvoch poskytovateľov koncesií v oblasti služieb bývania na súčasných 12, expandovala do nových geografických oblastí a služieb a vybudovala výkonnú infraštruktúru.

„Sme hrdí na to, že sme mohli spolupracovať s tímom Authority Brands, aby sme organicky aj prostredníctvom strategických akvizícií pomohli vybudovať poprednú franšízovú platformu v oblasti rezidenčných služieb," povedal Ashish Karandikar, partner spoločnosti Apax. „V spoločnosti Authority Brands naďalej vidíme významný priestor na rast a sme radi, že sa môžeme pripojiť k spoločnosti BCI a členom jej vedenia v ďalšej fáze cesty spoločnosti, ktorá rozširuje svoju platformu prostredníctvom fúzií a akvizícií a strategických iniciatív vrátane rozvoja franšíz, technologickej transformácie a medzinárodnej expanzie."

„Ako dlhodobý investor sa snažíme investovať do popredných spoločností na trhu so silnými manažérskymi tímami, viacerými pákami na rast a odolnými obchodnými modelmi, ktoré vytvárajú hodnotu pre akcionárov, ako je Authority Brands," povedal Dave Hong, vyšší riaditeľ, Private Equity v BCI „Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťami Authority Brands a Apax, aby sme dosiahli presvedčivé výnosy s ohľadom na riziko pre našich klientov z oblasti dôchodkového zabezpečenia a poisťovacích fondov."

„Nemôžeme mať väčšiu radosť ako z toho, že v spolupráci so spoločnosťami Apax a BCI pokračujeme v budovaní popredného poskytovateľa koncesií v oblasti rezidenčných služieb," povedal Craig Donaldson, výkonný riaditeľ spoločnosti Authority Brands. „Obaja partneri prinesú významnú pridanú hodnotu, keďže sa snažíme získať ďalší podiel na vysoko fragmentovanom trhu služieb bývania, a to aj prostredníctvom vyhodnocovania možností fúzií a akvizícií v nových oblastiach služieb."

Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená vo 4. štvrťroku 2022 v závislosti od obvyklých podmienok uzavretia.

Spoločnosti Apax poskytli poradenstvo spoločnosti Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (finanční poradcovia), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper a Lathrop GPM (právni poradcovia) a Ernst & Young (finančný a daňový poradca).

O spoločnosti BCI

Spoločnosť British Columbia Investment Management Corporation (BCI) patrí medzi najväčších inštitucionálnych investorov v Kanade, pričom k 31. marcu 2022 spravovala 211,1 miliardy kanadských dolárov. Spoločnosť BCI so sídlom vo Victorii v Britskej Kolumbii a kanceláriami vo Vancouveri a New Yorku investuje do: pevného príjmu a súkromného dlhu, verejného a súkromného kapitálu, infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov ako aj do realitného kapitálu a realitného dlhu prostredníctvom nezávisle prevádzkovanej platformovej spoločnosti QuadReal Property Group. S našimi globálnymi vyhliadkami hľadáme investičné príležitosti, ktoré premenia úspory na produktívny kapitál, ktorý bude dlhodobo spĺňať požiadavky našich klientov na riziko a výnos.

Program správy súkromného kapitálu spoločnosti BCI aktívne spravuje globálne portfólio súkromných spoločností a fondov s dlhodobým rastovým potenciálom v hodnote 24,8 miliardy dolárov. S využitím našich sektorovo zameraných tímov v oblasti obchodných služieb, spotrebiteľských a finančných služieb, zdravotníctva, priemyslu a technológií, médií a telekomunikácií spolupracujeme so strategickými partnermi z oblasti súkromného kapitálu na vyhľadávaní a riadení priamych a spoluinvestičných príležitostí.

Viac informácií nájdete na stránkach bci.ca.

O spoločnosti Apax Partners LLP

Apax Partners LLP („Apax") je popredná svetová poradenská spoločnosť v oblasti súkromného kapitálu. Už takmer 50 rokov sa spoločnosť Apax snaží inšpirovať rast a nápady, ktoré menia podniky. Spoločnosť získala a poskytla poradenstvo fondom s celkovými záväzkami vo výške viac ako 60 miliárd USD. Fondy Apax investujú do spoločností v štyroch globálnych odvetviach: internet/spotrebitelia, technológie, služby a zdravotníctvo. Tieto fondy poskytujú dlhodobé kapitálové financovanie na budovanie a posilňovanie spoločností svetovej úrovne. Viac informácií nájdete na stránkach: www.apax.com.

Spoločnosť Apax Partners je autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie v Spojenom kráľovstve.

O spoločnosti Authority Brands

Authority Brands je poprednou franšízovou platformou v oblasti rezidenčných služieb, ktorá poskytuje služby od hranice pozemku až po strechu. Medzi spoločnosti Authority Brands patrí 12 popredných poskytovateľov koncesií v oblasti služieb bývania: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration a Woofie's. Tieto značky spoločne poskytujú služby v oblasti bývania prostredníctvom približne 860 majiteľov koncesií v Severnej Amerike. Spoločnosť Authority Brands so sídlom v meste Columbia v štáte Maryland sa venuje podpore rastu jednotlivých majiteľov franšíz s kompletným balíkom marketingovej, technologickej a prevádzkovej podpory, ktorá im umožňuje sústrediť sa na poskytovanie výnimočných služieb majiteľom domov. Viac informácií nájdete na stránkach www.authoritybrands.com.

