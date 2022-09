BCI z istotną inwestycją w Authority Brands

COLUMBIA, Maryland i VICTORIA, Kolumbia Brytyjska, 20 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Authority Brands, północnoamerykańska platforma franchisingowa dla usług domowych, ogłosiła dzisiaj, że British Columbia Investment Management Corporation („BCI"), jeden z największych inwestorów instytucjonalnych w Kanadzie, podjął decyzję o przejęciu znaczących udziałów mniejszościowych w spółce. Udziały większościowe pozostaną w rękach funduszy objętych doradztwem Apax Partners, LLP („Apax Funds").

Authority Brands to czołowy franczyzodawca usług mieszkalnych w Ameryce Północnej. Jego rodzina marek franczyzowych usług mieszkalnych zajmuje czołowe miejsce w swojej branży, zapewniając właścicielom domów kompleksowe usługi od granicy nieruchomości aż po sam dach. Spółki należące do Authority Brands obejmują 12 czołowych franczyzodawców z dziedziny usług domowych: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration i Woofie's. Wspólnie wszystkie te marki zapewniają usługi domowe za pośrednictwem około 860 franczyzobiorców w całej Ameryce Północnej.

Od czasu pierwszej inwestycji Apax Funds w 2018 r., Authority Brands rozwinęło się od dwóch franczyzodawców usług domowych do obecnych 12 eksplorujących nowe rynki i usługi oraz budujących potężną infrastrukturę.

„Jesteśmy dumni z nawiązania partnerstwa z zespołem Authority Brands, które pozwoli nam zbudować czołową platformę franchisingową dla usług domowych, zarówno w sposób organiczny, jak i poprzez strategiczne przejęcia – powiedział Ashish Karandikar, Partner w Apax. – Nadal dostrzegamy duże pole do rozwoju Authority Brands i z przyjemnością dołączamy do BCI i członków zespołu przywódczego na kolejnym etapie drogi firmy w kierunku rozszerzania swojej platformy poprzez fuzje i przejęcia oraz strategiczne inicjatywy, w tym rozwój franczyz, przemianę technologii i ekspansję międzynarodową".

„Jako inwestor długoterminowy, dążymy do inwestowania w czołowe spółki na rynku o silnych zespołach zarządzających, wielu dźwigniach rozwoju i odpornych modelach biznesowych generujących wartość dla udziałowców, takie jak Authority Brands – powiedział Dave Hong, starszy dyrektor zarządzający działu Private Equity w BCI. – Nie możemy się doczekać pracy z Authority Brands i Apax, aby móc generować istotne dostosowane do ryzyka zwroty z inwestycji dla naszych klientów w zakresie planów emerytalnych i funduszy ubezpieczeniowych".

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że możemy nadal budować pozycję czołowego franczyzodawcy usług domowych wspólnie z Apax i BCI – oświadczył Craig Donaldson, dyrektor generalny Authority Brands. – Obu partnerów wniesie znaczący wkład na naszej drodze do objęcia większych udziałów na silnie rozdrobnionym rynku usług domowych, w tym poprzez ocenę możliwości fuzji i przejęć w nowych pionach usługowych".

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Spodziewane zakończenie transakcji to IV kw. 2022 r., o ile spełnione zostaną zwyczajowe warunki jej zamknięcia.

Apax korzystał z usług doradców Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (doradztwo finansowe), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper i Lathrop GPM (doradztwo prawne) i Ernst & Young (doradztwo finansowe i prawne).

BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) należy do największych inwestorów instytucjonalnych w Kanadzie i zarządza aktywami o wartości 211,1 mld dolarów kanadyjskich wg stanu na dzień 31 marca 2022 r. Mający swoją siedzibę w Victorii w Kolumbii Brytyjskiej i biura w Vancouver i Nowym Jorku, BCI inwestuje w obrót instrumentami dłużnymi i private debt, kapitał publiczny i prywatny; infrastrukturę i surowce odnawialne; a także fundusze zadłużenia nieruchomości poprzez swoją niezależnie zarządzaną spółkę platformę QuadReal Property Group. Dzięki naszej globalnej perspektywie, poszukujemy możliwości inwestycyjnych, które pozwalają zmienić oszczędności w produktywny kapitał, który z czasem spełni wymogi naszych klientów w zakresie ryzyka i zwrotu z inwestycji.

Program private equity BCI aktywnie zarządza globalnym portfelem o wartości 24,8 mld dolarów kanadyjskich złożonym z prywatnych spółek i funduszy o długoterminowym potencjale rozwojowym. Wykorzystując nasze sektorowe zespoły w zakresie usług biznesowych, konsumentów, usług finansowych, opieki zdrowotnej, przemysłu, technologii, mediów i telekomunikacji, wspólnie pracujemy ze strategicznymi partnerami z branży private equity, by pozyskiwać możliwości inwestowania bezpośredniego, współsponsorowania i współinwestowania i zarządzać tymi inwestycjami.

Więcej informacji na stronie: bci.ca

Apax Partners LLP

Apax Partners LLP („Apax") to czołowa globalna firma doradcza w zakresie private equity. Od ponad 50 lat Apax inspiruje rozwój i pomysły, które odmieniają całe przedsiębiorstwa. Firma pozyskała i doradzała w zakresie funduszy o łącznych zobowiązaniach w wysokości ponad 60 mld dolarów. Apax Funds inwestuje w spółki w czterech globalnych sektorach – Internetu/konsumentów, technologii, usług i opieki zdrowotnej. Fundusze te zapewniają długoterminowe finansowanie poprzez emisję akcji, która pomaga rozwijać i wzmacniać światowej klasy spółki. Więcej informacji: www.apax.com .

Apax Partners posiada autoryzację i podlega regulacji w Wielkiej Brytanii przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Authority Brands

Authority Brands to czołowa platforma franchisingu usług domowych zapewniająca kompleksowe usługi od granicy nieruchomości aż po dach. Spółki należące do Authority Brands obejmują 12 czołowych franczyzodawców z dziedziny usług domowych: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration i Woofie's. Wspólnie wszystkie te marki zapewniają usługi domowe za pośrednictwem około 860 franczyzobiorców w całej Ameryce Północnej. Authority Brands, której siedziba mieści się w miejscowości Columbia w stanie Maryland, z zaangażowaniem dąży do wspierania rozwoju indywidualnych właścicieli franczyz oferując pełny pakiet wsparcia marketingowego, technologicznego i operacyjnego, co pozwala skupić się na dostarczaniu właścicielom domów wyjątkowych usług. Odwiedź stronę www.authoritybrands.com aby uzyskać więcej informacji.

KONTAKT:

Authority Brands

Heather McLeod / 410-794-1430 / [email protected]

Apax

Luke Charalambous / +44 20 7872 6494 / [email protected]

BCI

Gwen-Ann Chittenden / +1 778 410 7310 / [email protected]

