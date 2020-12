BD dépasse le milliard de commandes de dispositifs d'injection afin de soutenir les efforts de vaccination COVID-19 dans le monde

Les engagements comprennent plus de 400 millions de doses dans toute l'Europe avec 125 millions d'appareils livrés à ce jour

EYSINS, Suisse, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), une entreprise mondiale leader dans le domaine des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu des commandes d'aiguilles et de seringues en cas de pandémie, pour un total de plus d'un milliard de dispositifs d'injection afin de soutenir les efforts mondiaux en matière de planification des vaccinations contre la COVID-19.

Cet événement marquant reflète les 400 millions de doses distribuées aux pays européens, notamment à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Espagne, à la France, aux Pays-Bas et aux Royaume-Uni, entre autres. Il reflète également les gouvernements du monde entier, notamment les États-Unis, l'Australie, le Canada et l'Arabie saoudite, ainsi que les organisations non gouvernementales qui soutiennent le déploiement de vaccins dans les pays en développement.

Les envois sont déjà en cours et plus de 300 millions de dispositifs d'injection ont été livrés dans le monde à ce jour, dont 125 millions en Europe. Les commandes restantes devront être livrées avant la fin 2021 afin d'assurer la vaccination. Une grande majorité des aiguilles et des seringues destinées à l'Europe sont produites dans deux des usines de fabrication de BD en Europe. Ces dispositifs sont ensuite expédiés aux gouvernements ou à des partenaires de distribution désignés, où ils seront ensuite distribués aux établissements de santé en fonction de la stratégie de distribution et d'attribution propre à chaque pays. BD continue de mener des discussions avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales sur la nécessité de passer commandes immédiatement pour une livraison au plus tard au cours de l'année 2021-2022.

« Cette étape est plus qu'un simple chiffre - elle représente des centaines de millions de personnes en Europe et dans le monde, comme les travailleurs de première ligne et les proches à risque qui pourront désormais se faire vacciner dès que les vaccins seront disponibles », a déclaré Roland Goette, directeur général adjoint et président du secteur Europe, Moyen-Orient et Afrique de BD. « Nous félicitons nos partenaires gouvernementaux à travers l'Europe pour avoir pris des mesures proactives afin de protéger leurs populations. Nous continuerons à collaborer pour assurer le déploiement en temps utile des campagnes de vaccination visant à vaincre ce virus. Grâce à nos décennies d'expérience en matière de vaccination, nous savons également que notre travail ne s'arrête pas à la distribution Nous nous engageons également à fournir des ressources afin de garantir la mise à disposition des outils de formation et de soutien appropriés sur les techniques d'injection aux communautés de soins de santé en Europe pour mettre en œuvre ces campagnes. »

La société continue de planifier attentivement ses capacités d'approvisionnement afin de s'assurer qu'un maximum de volume puisse être appliqué aux activités liées au COVID-19 tout en minimisant les impacts sur les soins de santé courants et les programmes annuels de vaccination contre la grippe et de vaccination infantile.

Outre les actions immédiatement mises en place pour se préparer à la vaccination contre la COVID-19, BD travaille également sur plusieurs fronts pour aider la communauté mondiale à se préparer aux futures campagnes de vaccination contre la pandémie en :

Partenariat avec le gouvernement américain sur un projet d'investissement de 70 millions de dollars pour développer les activités et la capacité de production de BD au Nebraska . Cette dernière devrait être en ligne à l'été 2021 et une fois terminée, le gouvernement fédéral aura un accès prioritaire à des centaines de millions de dispositifs d'injection pour soutenir les campagnes de vaccination contre la COVID-19 et les pandémies futures.

. Cette dernière devrait être en ligne à l'été une fois terminée, le gouvernement fédéral aura un accès prioritaire à des centaines de millions de dispositifs d'injection pour soutenir les campagnes de vaccination contre la COVID-19 et les pandémies futures. Investissant environ 1,2 milliard de dollars sur une période de 4 ans pour étendre et moderniser la capacité de fabrication, la technologie des seringues pré-remplies et les systèmes avancés d'administration de médicaments sur ses six sites de fabrication mondiaux, et pour implanter une nouvelle usine de fabrication en Europe . Cela permettra de poursuivre la croissance de nouveaux médicaments et vaccins injectables, mais aussi de répondre à la demande accrue de seringues pré-remplies en période de pandémie.

. Cela permettra de poursuivre la croissance de nouveaux médicaments et vaccins injectables, mais aussi de répondre à la demande accrue de seringues pré-remplies en période de pandémie. S'engageant activement avec les associations de technologie médicale et les groupes de recherche pour relever les défis, trouver des solutions et poursuivre l'innovation afin de soutenir un futur écosystème de vaccination plus durable.

BD est le plus grand fabricant de dispositifs d'injection au monde, produisant chaque année des milliards de seringues et d'aiguilles grâce à son réseau mondial de fabrication. Pour en apprendre d'avantage sur les activités de BD liées à la préparation de la vaccination, consultez le site bd.com/vaccination.

Outre l'accélération de la production d'aiguilles et de seringues, BD a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements et les organismes multilatéraux du monde entier pour élargir l'accès aux tests diagnostiques et prendre en charge le traitement des patients atteints de COVID-19. La société a fourni aux professionnels de santé du monde entier des millions de produits utilisés dans la lutte contre la COVID-19, notamment des écouvillons pour la grippe, des tests COVID-19, des tests moléculaires diagnostiques rapides basés sur le système BD MAX™, des tests antigéniques basés sur le système BD Veritor™ Plus avec résultat en 15 minutes dans les pharmacies, des pompes à perfusion, des kits de perfusion et des cathéters. Les dispositifs de BD Biosciences sont également utilisés par les chercheurs du monde entier pour mieux comprendre la réponse immunitaire humaine à la COVID-19.

