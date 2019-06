BD stellt neues Produkt für molekulardiagnostische Tests mit hohem Durchsatz vor

Automatisiertes System BD COR™ erhält CE-IVD-Status; jetzt in Europa verfügbar

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 18. Juni 2019 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Unternehmen des Medizinbereichs, hat heute die CE-IVDD-Zertifizierung seines BD COR™ Systems in Europa bekannt gegeben. Dieses Produkt mit hohem Durchsatz für die Diagnose ansteckender Krankheiten setzt im Bereich molekulardiagnostischer Tests einen neuen Standard der Automatisierung für Kernlabors und andere große, zentralisierte Laboratorien.