BE OPEN Art lance un nouveau format de concours régional pour soutenir les artistes émergents du monde entier

LONDRES, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Au début de l'année 2023, l'équipe d'experts de la communauté BE OPEN commencera à sélectionner les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une certaine région pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité.

Chaque étape régionale durera 3 mois, donc 4 étapes seront organisées par an, avec un gagnant désigné pour chacune d'entre elles. BE OPEN Art commencera par la région de la Méditerranée orientale, qui comprend des pays comme Chypre, la Turquie, les îles grecques du Dodécanèse et les pays suivants : Liban, Syrie, Palestine, Israël, Jordanie et Égypte. Ensuite, le concours se déplacera vers les Caraïbes, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale à la fin de l'année.

Les lauréats régionaux recevront un prix en argent de 500 euros, tandis qu'une sélection d'œuvres d'art représentant le mieux la région fera l'objet d'une exposition, afin de partager l'art avec le grand public et de célébrer les artistes impliqués. Pour la première étape du concours en Méditerranée orientale, l'exposition aura vraisemblablement lieu à Chypre.

La fondatrice de BE OPEN , Elena Baturina, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le nombre de talents émergents remarquables présentés dans notre galerie d'art BE OPEN. Bien que nous fassions nos sélections, nous nous rendons compte que dans certaines régions, il est beaucoup plus difficile de faire connaître un jeune artiste que dans d'autres. C'est pourquoi notre nouvelle tendance de travail portera davantage sur les régions où le marché de l'art est moins développé, afin de soutenir ces artistes. BE OPEN Regional Art les aidera à obtenir l'attention qu'ils méritent et leur donnera l'occasion de s'exprimer sur l'art et ainsi d'influencer la vie des personnes qui l'apprécient. Notre première exposition d'art aura lieu, nous l'espérons, à Chypre ; nous sommes impatients d'y présenter l'art étonnant de la Méditerranée orientale ».

Le concours se déroulera parallèlement au travail régulier de la BOA, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, en utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année.

SOURCE BE OPEN Foundation