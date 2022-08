BE OPEN lance #BEOPENCleanEnergy, un appel ouvert à soutenir l'ODD7 de l'ONU Une énergie abordable et propre

LONDRES, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance un nouvel appel ouvert mondial sur les médias sociaux. Avec ces appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus explicite possible, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

Le nouvel appel ouvert #BEOPENCleanEnergy s'attache à promouvoir les Objectifs de développement durable des Nations Unies, et en particulier l'ODD7 qui appelle à « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ».

L'énergie est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne ouvrira de nouvelles possibilités pour des milliards de personnes : de nouvelles opportunités économiques et des emplois, une meilleure éducation et une meilleure santé, des communautés plus durables, équitables et inclusives, et une meilleure protection contre les changements climatiques.

Afin d'encourager plus de gens à agir et à participer à des initiatives durables dans le monde entier, nous suggérons de poster des visuels qui représentent un monde plus propre, plus sûr, plus heureux et plus durable, accessible au moyen d'une énergie abordable et propre. Quelle image, œuvre d'art ou photographie d'aujourd'hui représente à vos yeux cet avenir meilleur, et vous encourage à aller de l'avant ?

Partagez votre vision positive avec la communauté mondiale en rejoignant notre appel ouvert #BEOPENCleanEnergy sur Instagram.

Les participations seront clôturées le 30 septembre 2022. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi les propositions ayant obtenu le plus grand nombre de « j'aime » des utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN est convaincu que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adresse aux esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse Elena Baturina.

SOURCE BE OPEN Foundation