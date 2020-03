BE OPEN lance le prochain appel mondial ouvert #BEOPENThinkFuture

LONDRES, 13 mars 2020 /PRNewswire/ -- BE OPEN, groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, annonce un nouvel appel ouvert sur les réseaux sociaux.

Le nouvel appel ouvert « BEOPEN Think Future » est dédié à la promotion de la consommation, du design et de la production durables, et a été inspiré par l'ODD n° 12 de l'ONU.

Les ODD, ou Objectifs de développement durable, ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies en tant qu'appel universel à l'action en vue de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de veiller à ce que tous les peuples connaisesnt la paix et la prospérité d'ici 2030. Il existe 17 objectifs mondiaux ; l'ODD n° 12, quant à lui, est dédié à la consommation et à la production responsables. Il recherche des solutions pour réduire notre empreinte écologique en changeant la façon dont nous produisons et consommons des biens et des ressources.

Nous n'avons qu'une seule Terre et nous en dépendons totalement pour notre survie et notre bien-être. Néanmoins, les questions environnementales sont devenues aujourd'hui un problème dévastateur, avec une grande partie de la croissance économique de la planète résultant de la surexploitation des ressources naturelles. Les personnes comme la nature subiront de graves conséquences si la consommation actuelle et les taux de production augmentent.

Nous invitons les créateurs soucieux de l'environnement à soumettre leurs visuels qui expriment le problème ou dont le but est de s'adresser aux gens du monde entier afin de les sensibiliser et de promouvoir une vie durable.

Partagez des visuels pertinents qui reflètent ce sujet via Instagram avec le hashtag #BEOPENThinkFuture, un moyen de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

La clôture des candidatures aura lieu le 31 mars 2020. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi une liste de finalistes ayant reçu le plus grand nombre de mentions likes par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative n'est pas limitée au secteur de l'art et du design. La série de défis en ligne est destinée aux esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, voient l'inspiration dans la vie quotidienne et sont en mesure de la transformer grâce à leur propre vision unique.

