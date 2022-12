BE OPEN startet offene Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun zur Unterstützung des SDG7 der UN für bezahlbare und saubere Energie

LONDON, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, eine kreative Denkfabrik, die von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, startet ihre weltweite offene Ausschreibung über die sozialen Medien. Mit offenen Ausschreibungen, bei denen die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Vorstellungen in möglichst anschaulicher Form darzustellen, zielt BE OPEN darauf ab, innovative Ansätze zu ermitteln und kreative Verbindungen für Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen.

Die neue offene Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun widmet sich der Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und konzentriert sich insbesondere auf SDG7, das dazu aufruft, den „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern".

Das Thema Energie steht im Mittelpunkt der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Pariser Abkommens zum Klimawandel. Die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle wird Milliarden von Menschen eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnen: neue wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze, bessere Bildung und Gesundheit, nachhaltigere, gerechtere und integrativere Gemeinschaften und einen besseren Schutz vor dem Klimawandel.

Eine der wichtigsten nachhaltigen Energiequellen ist die Sonne, die im wahrsten Sinne des Wortes die Energiequelle für das Leben auf der Erde ist. Seit Jahrhunderten fasziniert sie Dichter, Philosophen, Künstler und alle, die irgendwie von ihrer unsichtbaren Wärme berührt werden. Die Sonne hat uns bei der Schaffung von Gemälden, Gedichten, Musik, Geschichten und Skulpturen inspiriert, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Sonne scheint über uns allen, und wir lassen uns von ihr inspirieren. Wir laden Sie ein, sich an unserer neuen offenen Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun zu beteiligen und visuell auszudrücken und darzustellen, was die Sonne für Sie persönlich und für unsere Erde bedeutet. Nehmen Sie Schatten wahr, spüren Sie die Wärme der Sonnenstrahlen oder beobachten Sie die Sonne sicher durch die Filter eines Teleskops. Zu welchen Eindrücken und Gefühlen inspiriert Sie die Sonne?

Um mehr Menschen zu ermuntern, aktiv zu werden und sich nachhaltigen Initiativen auf der ganzen Welt anzuschließen, teilen Sie bitte Ihre positive Vision mit der internationalen Gemeinschaft, indem Sie sich an unserer offenen Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun auf Instagram beteiligen.

Einsendeschluss ist der 30. Dezember 2022. Die Mitglieder der BE OPEN-Community wählen dann aus einer Liste von Beiträgen mit den meisten Likes von Instagram-Nutzern den Gewinnerbeitrag aus. Der Gewinner erhält einen Preis in Höhe von 300 €.

BE OPEN ist eine weltweite Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln.

SOURCE BE OPEN Foundation