Beabá da dermatologia: quais as principais dúvidas no consultório e como saná-las?

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A pandemia provocou uma grande mudança na rotina das pessoas, que passaram a observar e se preocupar mais com a pele, fazendo com que os rituais de skincare ganhassem espaço no dia a dia e aumentando a procura por soluções mais assertivas nos consultórios. "O aumento dos encontros presenciais, que faz as pessoas se verem com mais frequência agora, faz com que o incômodo com determinada alteração fique mais presente no dia a dia", explica Drª Julia Ocampo, dermatologista e coordenadora da Prime Clinic.

Para a médica, o cenário atual, em que é muito mais fácil ter acesso à informação sobre procedimentos estéticos, contribui para a desmistificação acerca dos procedimentos dermatológicos e facilita a busca por soluções personalizadas. "É muito comum o(a) paciente já chegar no consultório com opções pensadas para seu tratamento. E isso é muito legal, porque podemos discutir e pensar juntos(as) qual o cuidado mais adequado para cada queixa e cada pessoa", ressalta Ocampo.

Uma das principais dúvidas que chegam ao consultório é sobre a idade mínima para a realização dos procedimentos. A especialista esclarece que essa restrição não existe. No entanto, recomenda que sejam realizados sempre em pacientes maiores de idade. "Para que possam fazer uma boa decisão sobre o momento ideal para se submeter a essas intervenções", orienta a coordenadora da Prime Clinic.

Outra questão frequentemente abordada nas consultas diz respeito à melhor época para realizar cada procedimento. "Procedimentos que não mexam na superfície da pele - como toxina botulínica, preenchimento, ultrassom microfocado, radiofrequência, bioestimuladores, fios de tração e de estímulo de colágeno - podem ser feitos o ano inteiro", revela a dermatologista. Já procedimentos como peelings, microagulhamento e laser de CO, que alteram a superfície cutânea são realizados com maior conforto em períodos do ano nos quais a incidência solar é menor. "Mas atenção: isso não é uma contraindicação", adverte Julia. "Se você conseguir cuidar e fazer um pós-procedimento adequado, eles podem ser feitos o ano inteiro também", ressalta.

Alguns cuidados básicos contribuem para uma pele saudável e podem ajudar tanto na prevenção dos principais problemas quanto na manutenção dos resultados dos procedimentos: "Usar filtro solar diariamente, evitar a exposição solar entre 10h e 16h, lavar com sabonete adequado, se hidratar (beba água!) e hidratar a pele", elenca a dermatologista. Além disso, a especialista listou as principais queixas que chegam ao consultório, bem como algumas das soluções mais indicadas.

Principais queixas: quais são, como preveni-las ou solucioná-las?

Acne: exige cuidados diários (como o uso do protetor solar) e acompanhamento dermatológico, que pode indicar o uso de medicações (em creme ou orais) se necessário.

Caspa: exige cuidados diários e acompanhamento dermatológico. Pode ser indicado o uso de medicações (em creme, xampu ou orais). "Algumas condições podem agravar o problema, como estresse psíquico, alterações neurológicas, entre outras", pontua a Drª Ocampo.

Estrias: cuidados que ajudam a prevenir as estrias: manutenção do peso, hidratação da pele e o tratamento adequado quando elas ainda estão vermelhas. Nessa fase, o tratamento pode ser realizado em casa, com a prescrição de medicamentos adequados. Quando estão brancas, pode ser indicado o tratamento com laser de CO2, microagulhamento e peeling.

Queda de cabelos: "O primeiro passo é avaliar em consulta qual a causa desta queda de cabelos, afastando doenças sistêmicas que possam causar esta queda, como doenças de tireoide, autoimunes, carência de vitaminas, entre outras condições", aponta a dermatologista. O tratamento pode ser cuidar da alteração identificada ou tratar a alopecia com medicações orais e tópicas. A médica ressalta a importância de fazer acompanhamento regular e tratamento contínuo na maioria dos casos.

Marcas de expressão: Além do uso do protetor solar diariamente, a toxina botulínica pode ser utilizada preventivamente para evitar as marcas de expressão. Quando já estiverem presentes, o tratamento indicado é sua aplicação regular (duas vezes por ano).

Rugas de flacidez: "O cuidado contínuo ou 'prejuvenation' é a melhor prevenção e propicia um processo de envelhecimento natural e atenuado", explica Ocampo. O tratamento das rugas de flacidez pode envolver a indicação de injeção de preenchimento e tratamentos para estimular produção de colágeno (injeção de bioestimuladores, microagulhamento, ultrassom microfocado, radiofrequência, entre outros.

