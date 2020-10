Beam Suntory apresenta "Ao", o primeiro uísque blended a combinar os melhores do mundo

"Ao", que significa azul, atribui seu nome aos oceanos que conectam as renomadas destilarias do Japão, da Escócia, da Irlanda, do Canadá e dos Estados Unidos, de onde foram selecionados os cinco uísques presentes em sua composição. Com notas de baunilha, frutas tropicais e canela, o sabor único de cada uísque se deve ao clima distinto e aos processos de fermentação e destilação de cada região de produção.

Shinji Fukuyo, quinta geração de master blenders da Suntory, selecionou cada bebida seguindo o padrão mundialmente conhecido e respeitado da empresa, chamado Monozukuri , que se resume a uma busca incessante pela perfeição, atenção aos detalhes e qualidade. Com base na história do seu estilo de produção, este uísque blended premium inovador incorpora o espírito da Suntory e é um tributo à longa história do uísque.

Shinji Fukuyo disse: "O Ao é um uísque excepcional que, por meio da arte da mistura Suntory, permite que você desfrute das características únicas de todas as cinco principais regiões produtoras de uísque."

Ed Stening, chefe global de marketing de varejo de viagem da Beam Suntory International, disse: "Este é um uísque verdadeiramente inovador que combina os maiores diferenciais e maneiras de produção exclusivas de cinco destilarias muito diferentes. Não poderíamos estar mais entusiasmados em compartilhar esta inovação emocionante com a rede mundial de varejo de viagem."

O Suntory World Whisky "Ao" é uma adição única ao portfólio crescente da Suntory.

