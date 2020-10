Beam Suntory kündigt den ersten World Blended Whisky ‚Ao' an

Blended unter Verwendung von Whisky aus fünf der renommiertesten Destillerien in Japan, Schottland, Irland, Kanada und den USA, ist ‚Ao', was Blau bedeutet, nach den Ozeanen benannt, die die Destillerien miteinander verbinden. Mit Noten von Vanille, tropischen Früchten und Zimt sind es das besondere Klima sowie die Gärungs- und Destillationsprozesse in jeder Whisky-Herstellungsregion, die dem Whisky seinen einzigartigen Geschmack verleihen.

Der Chefmischer in der fünften Generation von Suntory, Shinji Fukuyo, wählte jede Flüssigkeit auf der Grundlage von Suntorys weltweit anerkannter Monozukuri-Handwerkskunst aus - ein hartnäckiges Streben nach Perfektion, Liebe zum Detail und Qualität. Aufbauend auf der handwerklichen Geschichte von Suntory verkörpert dieser innovative, hochwertige blended Whisky den Geist von Suntory und ist eine Hommage an die lange Geschichte der Flüssigkeit.

Shinji Fukuyo erklärt: „Ao ist ein außergewöhnlicher Whisky, der es Ihnen durch die Kunst des Suntory-Blending ermöglicht, die einzigartigen Eigenschaften aller fünf großen Whisky-Herstellungsregionen zu genießen."

Ed Stening, Globaler Leiter des Reiseeinzelhandelsmarketings bei Beam Suntory International, erklärt: „Dies ist ein wahrhaft innovativer Whisky, der die größten Vorzüge und das einzigartige Handwerk von fünf sehr unterschiedlichen Destillerien miteinander verbindet. Es freut uns sehr, diese aufregende Innovation mit dem globalen Reiseeinzelhandel zu teilen."

Der Suntory World Whisky „Ao" ist eine einzigartige Ergänzung des wachsenden Portfolios von Suntory.

Über Beam Suntory Inc.

Als weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen inspiriert Beam Suntory zum menschlichen Beisammensein. Verbraucher aus allen Teilen der Welt schätzen die Marken des Unternehmens, darunter die ikonenhaften Bourbonmarken Jim Beam und Maker's Mark, die Whisky-Ikonen Suntory Kakubin und Courvoisier Cognac sowie weltbekannte Premium-Marken wie Knob Creek, Basil Hayden's und Legent Bourbon; Yamazaki, Hakushu, Hibiki und Toki Japanischer Whisky; Teacher's, Laphroaig und Bowmore Scotch Whisky; Canadian Club Whisky; Hornitos und Sauza Tequila; EFFEN, Haku und Pinnacle Wodka; Sipsmith und Roku Gin; und Midori Likör.

Beam Suntory wurde 2014 gegründet, indem der Weltmarktführer für Bourbon und der Pionier für japanischen Whisky zu einem neuen Unternehmen mit einem reichem Erbe, der Leidenschaft für Qualität, dem Innovationsgeist und der Vision des Growing for Good zusammengeführt wurden. Beam Suntory hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Für weitere Informationen über Beam Suntory, seine Marken und sein Engagement für soziale Verantwortung besuchen Sie bitte www.beamsuntory.com und www.drinksmart.com .

