BEAM SUNTORY LANÇA BOWMORE 1965 PRECIOUS METALS-EDIÇÃO LIMITADA EXCLUSIVAMENTE PARA GLOBAL TRAVEL RETAIL

Cada caixa de carvalho elaborada manualmente é adornada com uma placa de bronze retirada do antigo receptor do destilado, que remonta a 1924.

O Bowmore 1965 Precious Metals celebra a evolução da destilaria já que os anos 60 representam a era de ouro da Bowmore, quando alguns dos uísques mais refinados e admirados da marca foram produzidos. Hoje, esses uísques são raros, e os destilados são limitados a apenas alguns barris.

Irradiando uma tonalidade âmbar vibrante, o Bowmore 1965 foi elevado a um status lendário por meio da maturação, apresentando as icônicas notas de frutas e o sabor intenso que são reverenciados nos single malts da marca. No olfato, este uísque oferece explosões elegantes de frutas aromáticas, cera de abelhas adocicada e chocolate amargo intenso, evoluindo para urze queimada e um final de flores da primavera. Perfeitamente equilibrado com um toque de jasmim, frutas secas e damascos, este single malt é melhor degustado puro.

Cada uma das quatro garrafas está disponível ao preço de venda no varejo de US$ 50 mil, onde cada caixa individual é um artefato colecionável personalizado que captura mais de 240 anos de história. A garrafa também será acompanhada por um certificado de autenticidade e numerada para preservar sua raridade.

As peças de arte personalizadas representam o melhor caminho para o legado da Bowmore para colecionadores de uísque em todo o mundo e estarão disponíveis para viajantes nos aeroportos de Dubai, Taiwan, Hong Kong e Amsterdã.

A primeira garrafa estará disponível na loja Taipei Downtown Duty Free a partir de 11 de março de 2022.

Manuel González, diretor de marketing da Global Travel Retail para Beam Suntory, disse: "Estamos muito satisfeitos em apresentar o refinado Bowmore 1965 Precious Metals-edição limitada exclusivamente à Global Travel Retail. O mestre artesão John Galvin capturou a essência da destilaria Bowmore e tem um histórico comprovado de criar peças incrivelmente desejáveis para colecionadores. Com apenas quatro garrafas disponíveis em todo o mundo, nossos clientes podem adquirir uma arte única que imortaliza a maestria da Bowmore e celebra a rica história da marca."

