Beamex apresenta uma revolução em calibração de temperatura

PIETARSAARI, Finlândia, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Beamex apresenta uma melhor maneira de executar calibrações de temperatura através da Beamex MC6-T, uma nova solução versátil e revolucionária de calibração de temperatura.

O MC6-T é o membro mais recente da Beamex MC6, uma linha reconhecida e extremamente bem-sucedida que inclui o comunicador e o calibrador de processo de documentação MC6, o comunicador e calibrador de bancada MC6-Workstation e o comunicador e calibrador de processo de campo MC6-Ex intrinsicamente seguro e certificado na América do Norte, ATEX e IECEx.

Uma melhor maneira de calibrar-se a temperatura

"Por mais de 40 anos, a Beamex desenvolve competência em metrologia de temperatura e obtivemos recentemente um entendimento mais abrangente dos sistemas de controle de temperatura e termodinâmica. Isso nos permite combinar nossa experiência em design de calibradores, calibração de temperatura e especialização em metrologia de temperatura culminando no avançado bloco seco de temperatura, que simplifica extremamente a calibração", descreve Antti Mäkynen, gerente de produtos Beamex.

A natureza poderosa e versátil do MC6-T é demonstrada ao se considerar que este dispositivo pode fornecer medições e simulações de referência de alta precisão para: temperatura, pressão e sinais elétricos como resistência, mA, mV, V, pulsos e frequência juntamente com HART, Profibus PA e comunicador FOUNDATION Fieldbus. "Com toda essa funcionalidade, o MC6-T pode substituir muitos dispositivos individuais como o bloco de temperatura, o calibrador de temperatura, o calibrador de pressão, o comunicador de campo, o datalogger e vários outros. Não existe nada no mercado que apresente essa combinação de funcionalidade", explica Mäkynen. "Como padrão, o MC6-T fornece uma experiência de clientes líder no setor com a facilidade de uso excepcional associada a características confiáveis para a proteção das pessoas e do ambiente de trabalho", continua Mäkynen.

A combinação da temperatura, do desempenho metrológico superior, do tempo do ciclo de calibração reduzido e da consideração do design especial para imunidade às condições ambientais são algumas de suas características inigualáveis. Oferece também a capabilidade de calibrar sensores sanitários curtos e com flange. Geralmente isso não é possível com os blocos secos de temperatura tradicionais. O MC6-T está disponível em dois modelos diferentes: o MC6-T150 para aplicações de baixa temperatura e o MC6-T660 para calibrações de temperaturas mais elevadas.

Ao combinar o MC6-T com o software Beamex, o processo de calibração de temperatura será totalmente automatizado e consequentemente também sem necessidade de papel. Com esse tipo de solução de calibração integrada, o tempo gasto com a calibração pode ser reduzido geralmente até 50%, economizando no custo enquanto aprimora simultaneamente a qualidade dos registros.

A BEAMEX é líder global no fornecimento de soluções de calibração com o único objetivo de criar maneiras melhores de calibração para o setor de processamento global. A empresa oferece uma gama abrangente de produtos e serviços: calibradores portáteis para estações de trabalho, acessórios de calibração, software de calibração, soluções específicas para a indústria e serviços profissionais. Através das subsidiárias, filiais da Beamex e de uma rede extensa de distribuidores independentes, seus produtos e serviços estão disponíveis em mais de 80 países. A Beamex conta com acima de 12.000 clientes globalmente. www.beamex.com

