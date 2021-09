Beatriz Copelli de Reynolds American fue nombrada en la prestigiosa lista HITEC 100 de 2022

WINSTON-SALEM, Carolina del Norte, 23 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Beatriz (Bia) Copelli, directora de Negocios del Programa de transformación para el grupo de empresas Reynolds American Inc. (Reynolds), fue nombrada en la lista HITEC 100 de 2022 de los profesionales hispanos más influyentes y destacados en la industria de la tecnología.

La lista HITEC 100 es una compilación de los mejores profesionales hispanos en la industria de la tecnología de todo Estados Unidos. Celebra su liderazgo y sus logros en todos los sectores de la industria. Los destinatarios son evaluados en función de sus logros en el cambiante panorama mundial de la tecnología y sus actividades de tutoría y desarrollo profesional.

"A lo largo de su carrera en Reynolds y BAT, Bia ha dirigido en forma constante a sus equipos para que logren resultados excepcionales en proyectos muy complejos, a la vez que es una firme promotora de nuestra agenda de diversidad", señaló Richard Bakker, vicepresidente sénior de Finanzas de Reynolds. "La felicitamos por este extraordinario logro".

Copelli comenzó su carrera hace más de 20 años como pasante de gerencia en British American Tobacco Group (BAT), la empresa matriz global de Reynolds American Inc., y luego trabajó en varios roles de alto perfil en Latinoamérica, Canadá, África Subsahariana y Europa. En su cargo actual en los Estados Unidos, Copelli dirige un programa de transformación que integrará por completo el negocio de Reynolds con el negocio global de BAT, desarrollará los procesos y sistemas a través de una compleja gestión de cambios y la entrega de soluciones técnicas.

"Es un honor ser reconocida en esta prestigiosa lista de mujeres y hombres que inspiran cada día liderando la transformación en sus respectivos negocios", comentó Copelli. "Juntos, esperamos ser ejemplos para la próxima generación de líderes hispanos que aspiran a tener éxito en el sector de la tecnología".

Durante más de una década, HITEC ha honrado a los profesionales hispanos de la lista HITEC 100 como parte de la misión de la organización de aumentar la representación hispana y formar líderes ejecutivos y tecnológicos más sólidos en la industria de la tecnología que busca diversidad. Las nominaciones se solicitan a los miembros de HITEC y al público en general, y las personas incluidas en la lista fueron seleccionadas por el Comité de premios 2021.

Para ver la lista completa, visite https://hitecglobal.org/page/HITEC-100-2022.

Para obtener más información sobre Reynolds y su misión A Better Tomorrow™, visite www.reynoldsamerican.com.

Acerca de Reynolds American Inc.

Reynolds American Inc. es una subsidiaria de propiedad absoluta de BAT Group y la empresa matriz estadounidense de R.J. Reynolds Tobacco Company, Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc., American Snuff Company, LLC, R.J. Reynolds Vapor Company, Modoral Brands Inc. y Kentucky BioProcessing, Inc. Para obtener más información sobre Reynolds American Inc. y sus empresas operativas, visite www.reynoldsamerican.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1623561/Reynolds_A_Better_Tomorrow_Logo.jpg

FUENTE Reynolds American Inc.

Related Links

www.reynoldsamerican.com



SOURCE Reynolds American Inc.