BEC Technologies annonce son expansion internationale à travers l'Europe

RICHARDSON, Texas, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- BEC Technologies Inc., un leader dans le développement et la fabrication de solutions de connectivité de réseau haut débit sans fil LTE et 5G, a annoncé qu'il a étendu ses activités en Europe. Cette expansion s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de BEC visant à renforcer ses capacités mondiales afin de servir ses clients et partenaires sur tous les grands marchés du monde.

BEC est très présent sur le marché américain comme fournisseur leader de solutions 4G LTE et 5G et est bien positionné pour aider les fournisseurs de services de communication et les intégrateurs de solutions à tirer parti de la demande croissante de connectivité des réseaux sans fil. Nos solutions primées, telles que la série MX-Connect®, sont utilisées aujourd'hui par les plus grands détaillants, les entreprises de la liste Fortune 500, les sociétés d'énergie et les principaux fournisseurs de services de télécommunications de niveau 1.

Notre expertise nous permet de concevoir des solutions pour divers secteurs, notamment l'entreprise, le commerce de détail, l'éducation, la santé, l'industrie, le transport, l'énergie et la ville intelligente. La diversité de notre gamme de produits offre la possibilité de choisir la solution la plus adaptée à chaque projet. Nos modems, passerelles, routeurs et plateformes extérieures robustes permettent de prendre en charge des applications allant de la connectivité primaire aux réseaux privés, à l'accès sans fil fixe, à l'IdO/M2M et aux communications critiques, entre autres. Les clients peuvent être sûrs que nos solutions offrent une connectivité performante, fiable et sécurisée à tout moment et partout où ils en ont besoin.

Toutes les solutions se connectent de manière transparente à BECentral®, notre système de gestion basé sur le cloud, leader dans le secteur. Les clients bénéficieront ainsi d'un provisionnement sans contact, de tableaux de bord visuels avec des analyses en temps réel, de rapports détaillés et d'un contrôle des performances pour les déploiements de toute envergure.

« Cette expansion est une excellente occasion pour nous d'aider les entreprises à élargir leurs offres de services, à créer de la valeur et à stimuler la croissance des revenus », a déclaré D'Andre Ladson, vice-président du marketing. « Nous sommes impatients de mettre nos solutions à la disposition d'un plus grand nombre de clients et de contribuer à accélérer l'adoption de la 5G en Europe. »

BEC Technologies, une filiale nord-américaine du pionnier de l'industrie Billion Electric Co. Ltd, est un développeur et fabricant de premier plan de solutions sans fil à large bande LTE et 5G. Nos systèmes matériels et logiciels intégrés permettent des transferts de données à grande vitesse et une sécurité robuste tout en offrant une fiabilité inégalée. Les industries du monde entier s'appuient sur notre expertise pour transformer leurs activités grâce à des débits de données ultrarapides, une sécurité robuste et une fiabilité exceptionnelle. Pour en savoir plus sur les produits et services de BEC Technologies, visitez notre site Web à www.bectechnologies.net.

Nicole Tran

[email protected]

972-422-0877

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891137/BEC_Technologies_5G_devices.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250775/BEC_Technologies_Logo.jpg

