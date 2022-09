BEC Technologies ogłasza międzynarodową ekspansję na Europę

Firma oferuje pełną gamę rozwiązań i usług klientom z całego regionu.

RICHARDSON, Teksas, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- BEC Technologies Inc., czołowy deweloper i producent rozwiązań szerokopasmowej łączności sieciowej LTE i 5G ogłosił rozszerzenie działalności w Europie. Ekspansja ta jest częścią planu strategicznego BEC, którego celem jest wzmocnienie globalnego potencjału firmy w zakresie wsparcia klientów i partnerów na wszystkich najważniejszych rynkach świata.

BEC ma znaczący udział w rynku Ameryki Północnej i Południowej, jako czołowy dostawca rozwiązań 4G LTE i 5G i znajduje się na doskonałej pozycji umożliwiającej pomoc dostawcom usług komunikacyjnych i usług integracji rozwiązań w czerpaniu korzyści z rosnącego zapotrzebowania na bezprzewodową łączność sieciową. Nasze nagradzane rozwiązania, jak seria MX-Connect®, są obecnie stosowane przez największe podmioty rynku detalicznego, korporacje z listy Fortune 500, przedsiębiorstwa energetyczne i czołowych dostawców usług telekomunikacyjnych poziomu 1.

Mamy specjalistyczną wiedzę umożliwiającą opracowywanie rozwiązań dla różnych sektorów, w tym branż usług biznesowych, handlu detalicznego, edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu, transportu, energetyki i inteligentnych miast. Oferta produktowa pozwala na elastyczność w wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania do każdej inwestycji. Nasze modemy, bramki, routery i wytrzymałe platformy zewnętrzne zapewniają wsparcie zastosowań, które mieszczą się w zakresie od podstawowej łączności, po sieci prywatne, stały dostęp bezprzewodowy, IoT/M2M (Internet rzeczy, maszyna-maszyna), usługi komunikacyjne o krytycznym znaczeniu, i nie tylko. Klienci mogą mieć pewność, że nasze rozwiązania dostarczą im wysokowydajną, niezawodną i bezpieczną łączność, gdziekolwiek i kiedykolwiek będą jej potrzebowali.

Wszystkie rozwiązania mogą być bezproblemowo połączone z BECentral®, najlepszym na rynku systemem zarządzania w chmurze. W związku z powyższym, klienci zyskają możliwość korzystania z bezobsługowej konfiguracji (zero-touch provisioning), tablicy wskaźników z analityką w czasie rzeczywistym, szczegółowych raportów i monitorowania wydajności dla projektów dowolnej skali.

„Ekspansja ta jest doskonałą okazją do wsparcia przedsiębiorstw w poszerzeniu ich oferty usługowej, budowaniu wartości i przyspieszeniu wzrostu przychodów - powiedział D'Andre Ladson, wiceprezes ds. marketingu. - Pragniemy udostępnić nasze rozwiązania większej liczbie klientów i przyczynić się do przyspieszenia wdrażania technologii 5G w Europie".

Spółka BEC Technologies, północnoamerykańska filia pioniera branży, Billion Electric Co. Ltd., jest czołowym deweloperem i producentem bezprzewodowych szerokopasmowych rozwiązań LTE i 5G. Nasze zintegrowane systemy obejmujące sprzęt i oprogramowanie umożliwiają szybkie przesyłanie danych i wysoki poziom bezpieczeństwa przy równoczesnej niezrównanej niezawodności. Przedstawiciele różnych branż na całym świecie polegają na naszym doświadczeniu w przekształceniu ich działalności, dzięki ultra-szybkiemu przesyłaniu danych, wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i wyjątkowej niezawodności. Zapraszamy do zapoznania się z produktami i usługami BEC Technologies na naszej stronie www.bectechnologies.net .

